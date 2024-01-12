Merkur: медлительность Запада может стоить Украине победы

На Украине идут боевые действия на истощение, и их исход будет зависеть от того, у кого хватит выдержки, пишет Merkur. И казалось бы, в противостоянии с экономически сильными западными союзниками Киева у Москвы нет шансов, но вот у неё получилось поставить страну на военные рельсы, а ЕС и США не могут сдержать обещания по поставке вооружения. По сравнению с Россией Запад крайне медлительный, и это может стоить Украине победы.
На Украине идут боевые действия на истощение, пишет Merkur. И их исход будет зависеть от того, у кого окажется больше выдержки: у России или союзников Киева на Западе.
И казалось бы, в противостоянии с самыми крупными экономиками мира у Москвы нет шансов. Но вот глава Кремля Владимир Путин смог поставить экономику своей страны на военные рельсы, а у Европы и США всё никак не получается в достаточной степени укрепить оборону Украины.
Россия активно наращивает производство вооружения. То, чего не хватает, закупает в других странах, к примеру в Иране или Северной Корее. ВСУ же приходится постоянно экономить, так как Запад не выполняет своих обещаний по поставке боеприпасов.
По сравнению с Москвой Запад крайне медлительный. И чтобы компенсировать отставание, Европе также необходимо перевести свою экономику на военные рельсы. А также ужесточить санкции, чтобы Кремлю было труднее их обходить, советует немецкое издание.
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