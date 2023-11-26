Конкурентов нет — Merkur увидел большую угрозу для НАТО в новом белорусско-китайском комплексе «Полонез-М»

Китайские поставки ракет для находящейся в Белоруссии системы залпового огня «Полонез-М» подрывают планы НАТО по укреплению своего восточного фланга, сообщает Merkur. Дело в том, что с дальнобойностью 300 км это будет самое продвинутое оружие в сфере реактивной артиллерии, у которого нет конкурентов ни в Европе, ни в Североатлантическом альянсе в целом. Появление такой системы в Белоруссии также существенно укрепит военные позиции России, считают эксперты.

Ещё пару лет назад эксперты рассуждали о том, что войны будущего будут в основном вестись в киберпространстве, пишет Merkur. Но боевые действия на Украине показали, что, по крайней мере на данный момент, главные события происходят на реальном поле боя с использованием традиционного вооружения. Особенно большую роль в этих боях играет артиллерия.

В связи с этим у НАТО должна вызывать большое беспокойство информация о поставке Китаем Белоруссии дальнобойных ракет для систем залпового огня «Полонез-М». Ведь в настоящее время это самая продвинутся система подобного рода в Европе, и у неё нет конкурентов среди того вооружения, которое используют Россия или же страны — члены Североатлантического альянса.

«Полонез-М» — это совместная разработка Белоруссии и Китая. Минск отвечает за создание мобильной пусковой установки, а Пекин — ракет. Белоруссия вынуждена идти на такие коллаборации из-за крайне небольшого военного бюджета, основная часть которого идёт скорее на покрытие эксплуатационных издержек, а не наращивание вооружения.

Эксперты считают, что новая система залпового огня способна кардинально изменить военно-тактическую ситуацию в регионе. В сфере реактивной артиллерии «Полонез-М» обладает самой высокой в Европе дальнобойностью — 300 км. Поэтому Запад, и особенно Германия, не могут игнорировать такое развитие событий, считают эксперты. Бундесвер вынужден срочно действовать и уже как минимум к концу этого десятилетия представить схожее вооружение, способное поражать цели на расстоянии свыше 300 км.

К тому же новая белорусско-китайская система подрывает планы НАТО по укреплению восточного фланга альянса, подчёркивает Merkur. Минск значительно усилит свою военную мощь. Не исключено, что это также приведёт к углублению партнёрства с Москвой в сфере обороны. Возможно, в будущем будут задействованы и российские ракеты «Искандер», способные нести в том числе и ядерные боеголовки. Китай же, по-видимому, видит в поставках в Белоруссию возможность усилить позиции Кремля в противостоянии с НАТО, при этом не вмешиваясь напрямую в российско-украинский конфликт.