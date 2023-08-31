Polskie Radio: заграждение на границе с Белоруссией в Польше назвали восточным щитом НАТО

Заграждение, которое Польша построила на границе с Белоруссией, вне всяких сомнений, сегодня можно назвать восточным щитом НАТО, щитом воли и решимости, которую поляки проявили перед лицом спецоперации переброса мигрантов, заявил польский министр иностранных дел Збигнев Рау. По его словам, если бы этого не произошло, Польша превратилась бы в погружённую в хаос Лампедузу из-за неконтролируемого наплыва мигрантов, пишет Polskie Radio.

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что заграждение на границе с Белоруссией — это ответ Польши и, в частности, правительства партии «Право и справедливость» на агрессию российского империализма, сообщает Polskie Radio.

«Сегодня российскому империализму присущ прежде всего целый комплекс специальных операций. Мы помним спецоперацию, которой была вторая чеченская война, спецоперацию в Грузии, эту последнюю спецоперацию на Украине, но гибридная атака на Польшу тоже была спецоперацией», — объяснил министр. По его словам, «режиссёры» этой спецоперации находятся в Москве, а её исполнителями выступает режим Александра Лукашенко.

«Мы поставили это заграждение, которое сегодня в трансатлантическом сообществе, вне всяких сомнений, выступает восточным щитом НАТО, щитом воли и решимости, которую мы проявили ввиду этой агрессии. Если бы этого не случилось, то, согласно ясному намерению, Польша два года назад превратилась бы в Лампедузу, в Лампедузу, насыщенную мигрантами, многие из которых прошли военную подготовку», — предупредил Рау. У него нет сомнений в том, что большую часть мигрантов вербуют именно российские службы.

«Польша целиком погрузилась бы в социальный и экономический хаос. Она погрязла бы в политических спорах, на которые рассчитывал и рассчитывает, кажется, больше всего российский «режиссёр». Однако мы не поддались», — подчеркнул глава МИД. Он обратил внимание и на то, что заграждение на границе должно быть примером для соседей и союзников Польши на восточном фланге НАТО, которые пытаются остановить поток нелегальной миграции.

Одновременно Рау признал, что в отличие от Польши, в странах Прибалтики, где на границе также были возведены заграждения, среди политиков, принимающих решения по этому поводу, царило единодушие.

Polskie Radio рассказывает, что министр иностранных дел Збигнев Рау вместе с министрами национальной обороны, а также внутренних дел и администрации посетил местность Крынки в Подляском воеводстве, где принял участие во встрече с представителями армии и силовых структур. Затем министры встретились с представителями СМИ в деревне Уснаж Горный, где в августе 2021 года началась операция белорусских спецслужб с использованием небольшой группы мигрантов, желающих нелегально проникнуть в Евросоюз.