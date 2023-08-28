Gazeta Prawna: в случае критического инцидента Польша и страны Балтии пригрозили перекрыть границы с Белоруссией

«Если на границе с Белоруссией дело дойдёт до критического инцидента, вне зависимости от того, будет ли это польская, литовская или латвийская граница, мы примем немедленные ответные меры. Все пропускные пункты будут закрыты», — заявил глава МВД и администрации Польши Мариуш Каминский. Сегодня он принял в Варшаве своих коллег из Вильнюса, Риги и Таллина, сообщает Gazeta Prawna.

Министр подчеркнул, что ответные шаги затронут как пассажирские, так и и товарные пропускные пункты. Одновременно он обратил внимание на то, что режим Лукашенко богатеет и получает выгоду от транзита международных товаров, проходящих через белорусскую территорию. «Все пропускные пункты будут закрыты. Мы разработали механизм постоянных консультаций. Мы создали рабочую группу, которая будет следить за ситуацией на наших границах 24 часа в сутки и, в случае необходимости, незамедлительно давать оценку и принимать соответствующие меры», — объяснил он.

Каминьский отметил, что закрытие всех границ, то есть полная изоляция режима Лукашенко для Европы и ЕС, также будет иметь определённые негативные последствия, особенно для белорусского народа. «Эта нация находится в глубоком угнетении (...) там дело дошло до жестоких репрессий. Тысячи политзаключенных сидят в тюрьмах в Белоруссии», — напомнил министр.

«Мы находимся в контакте с белорусской оппозицией. Мы состоим в контакте с победительницей выборов 2020 года Светланой Тихановской и будем развивать такие механизмы, такие каналы, чтобы каждый, кому грозят репрессии в Белоруссии, в ситуации, когда все ПП закроют, будут в состоянии безопасно добраться до наших стран», — добавил глава МВД. Он также подчеркнул, что поляки не забывают о белорусской нации, о простых белорусах и об оппозиционерах.