Глава МВД Польши: Минск начал учения 1 сентября, и это элемент психологической войны

23:48
Reuters: США впервые передадут Украине боеприпасы с обеднённым ураном
Администрация США намерена впервые передать украинским военным боеприпасы с обеднённым ураном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ и двух американских чиновников.
23:48
«Милан» обыграл «Рому» в третьем туре Серии А
«Милан» нанёс поражение «Роме» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.
23:45
Sky Sports: «Аль-Иттихад» готов предложить €233 млн «Ливерпулю» за Салаха
Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Иттихаде».
23:36
Офис Зеленского: гарантами безопасности Украины должна стать 51 страна
Украина хотела бы, чтобы гарантами её безопасности стала 51 страна, заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
23:31
Синоптик предупредил, что похолодание в Центральную Россию придёт после 5 сентября
Похолодание ожидается в Центральной России после 5 сентября. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
23:30
«Боруссия» и «Хайденхайм» сыграли вничью в матче третьего тура Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» на своём поле сыграла вничью с «Хайденхаймом» в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.
23:20
Кирби: критика контрнаступления ВСУ делу не помогает, но прогресс есть
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что критика контрнаступления ВСУ «делу не помогает».
23:09
Шипачёв — о возвращении Федотова в КХЛ: год у Ивана вышел приключенческий
Нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачёв для понять, что ждал возвращения голкипера московского ЦСКА Ивана Федотова в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
23:08
Полковник Макгрегор: Киев случайно озвучил данные о гибели 400 тысяч солдат ВСУ
Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил, что на Украине случайно озвучили данные о потере 400 тыс. военных ВСУ с начала конфликта.
22:56
Карацев уступил Шелтону в матче третьего круга US Open 2023
Россиянин Аслан Карацев потерпел поражение в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису с американцем Беном Шелтоном.
22:56
Губернатор заявил, что над Белгородской областью сбили две воздушные цели
В Корочанском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области средства ПВО сбили две воздушные цели. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
22:50
Форвард «Спартака» Бальде перешёл в «Эспаньол» на правах аренды
Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде продолжит карьеру в клубе второго по счёту дивизиона чемпионата Испании по футболу «Эспаньол».
22:42
Песков: Путин посетил село Тургиново в Тверской области
Российский лидер Владимир Путин посетил село Тургиново в Тверской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
22:36
Тренер «Ак Барса» не думал о том, сыграет ли Федотов за ЦСКА
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что ему всё равно, какой голкипер стоит в воротах московского ЦСКА.
22:32
МВД: двое детей погибли в результате ДТП в Волгограде
Два ребёнка погибли в результате аварии в Волгограде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
22:24
В ВС Польши опровергли информацию о нарушении её вертолётом границы Белоруссии
Представитель оперативного командования ВС Польши Яцек Горышевский в интервью AFP опроверг заявление Минска о нарушении польским вертолётом белорусской границы.
22:21
ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника Келвена
Бразильский защитник Келвен продолжит карьеру в московском футбольном клубе ЦСКА.
22:10
МИД: Варшава проанализирует заявление Минска о нарушении границы вертолётом
Польша проанализирует заявление Белоруссии о нарушении белорусской границы польским вертолётом, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.
22:07
Фёдоров — о Федотове в матче ЦСКА с «Ак Барсом»: сыграл достойно
Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров считает, что голкипер Иван Федотов сыграл на хорошем уровне в стартовом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24 с казанским «Ак Барсом».
22:00
МИД: нарушение Израилем воздушного пространства Ливана провоцирует напряжённость
Нарушение Израилем воздушного пространства Ливана провоцирует напряжённость на «голубой линии».
21:59
В МО России сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Российские средства ПВО поразили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
21:55
NBC News: администрация начала готовиться к возможному запуску импичмента Байдена
Администрация американского лидера Джо Байдена начала подготовку к возможному запуску процесса импичмента президента США со стороны Республиканской партии. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
21:52
Шипачёв первым в истории КХЛ достиг отметки в 600 голевых передач
Нападающий Вадим Шипачёв помог казанскому «Ак Барсу» переиграть московский ЦСКА в стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.
21:38
«Клермон» арендовал у «Спартака» форварда Николсона
Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон продолжит карьеру в клубе элитного дивизиона чемпионата Франции по футболу «Клермон».
21:38
В МИД заявили о злоупотреблении США, Франции и Британии полномочиями в СБ ООН
Российская сторона обеспокоена злоупотреблениями со стороны представителей Соединённых Штатов, Франции и Великобритании полномочиями в Совбезе ООН.
21:31
В ООН заявили, что не могут установить обстоятельства казни в опорном пункте ВСУ
Сотрудники ООН ознакомились с видео, на котором показано тело, предположительно, российского военного в опорном пункте ВСУ. По словам пресс-секретаря Управления верховного комиссара всемирной организации по правам человека (УВКПЧ) Марты Уртадо, специалисты не могут установить обстоятельства произошедшего.
21:23
ЦСКА с Федотовым уступил «Ак Барсу» на старте нового сезона КХЛ
Московский ЦСКА на своём льду потерпел поражение в стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».
21:18
Минюст включил журналиста Муратова в реестр иноагентов
Минюст России включил журналиста, нобелевского лауреата Дмитрия Муратова в список иноагентов.
21:09
В МИД Белоруссии вызвали польского дипломата после инцидента с вертолётом
Временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Войцеха Филимоновича вызвали в белорусский МИД после инцидента с вертолётом. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
21:00
МИД: Россия сделает выводы после требования Дании сократить число дипломатов
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва сделает выводы в связи с требованием Дании сократить число дипломатов из России.
20:58
Перестрелка с участием чемпиона AMC Fight Nights Вагабова произошла в Махачкале
Чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов и чемпион мира по боевому самбо Магомед Магомедов стали участниками перестрелки из травматического оружия в Махачкале.
20:50
IIHF оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ
Международная федерация хоккея оштрафовала Федерацию хоккея России за участие вратаря ЦСКА Ивана Федотова в стартовом матче сезона КХЛ с «Ак Барсом».
20:46
Кулемзин заявил об обстреле горно-технологического техникума в Донецке
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли здание горно-технологического техникума в Петровском районе.
20:42
НХЛ продолжит политику соблюдения условий контрактов игроков КХЛ
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли дал понять, что ситуация с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым не повлияет на взаимоотношения с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).
20:40
Phuket News: в Таиланде на острове Пхукет пропал российский турист
Россиянин пропал на острове Пхукет в районе пляжа Най Янг в Таиланде, власти опасаются, что он мог утонуть.
20:36
Горячкина заявила, что не осуждает сменивших гражданство шахматистов
Победительница Кубка мира по шахматам россиянка Александра Горячкина заявила, что не осуждает тех, кто принял решение сменить гражданство.
20:30
Путин посетил Мастерскую управления «Сенеж»
Российский лидер Владимир Путин посетил Мастерскую управления «Сенеж».
20:22
СБ ООН: заседание 20 сентября по Украине пройдёт на уровне глав делегаций
Заседание Совбеза ООН по Украине состоится на уровне глав делегаций.
20:21
Комитет по этике РФС 14 сентября рассмотрит высказывания Слуцкого в адрес журналиста
В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали, когда будет рассмотрено высказывание бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого в адрес журналиста.
20:19
Чернышенко: международные организации решили использовать спорт для управления миром
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подверг критике Международный олимпийский комитет (МОК) и другие влиятельные иностранные организации, а также назвал компьютерные игры мощным инструментом.
20:16
Сульянов — о драке Чурчаева в московском ТЦ: это один из последних звонков
Глава Hardcore Анатолий Сульянов высказался о драке Шовхала Чурчаева в московском торговом центре.
20:11
ООН: Генсек не получил ответ на переданные России предложения по зерновой сделке
Генсек ООН Антониу Гутерреш ещё не получил ответа от Москвы на переданные ей предложения по зерновой сделке.
20:08
ТАСС: «Ак Барс» не будет требовать техпоражения ЦСКА из-за участия в матче Федотова
Руководство казанского «Ак Барса» приняло решение не подавать протест в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) по поводу участия в стартовом матче регулярного чемпионата с московским ЦСКА голкипера Ивана Федотова.
20:04
Straits Times: экс-заместитель премьера Сингапура победил на выборах президента
Экс-заместитель премьера Сингапура Тарман Шанмугарантнам победил на выборах президента страны.
20:04
Пушилин заявил о 20 раненных в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о 20 пострадавших мирных жителях в результате обстрела городов и посёлков ДНР со стороны Вооружённых сил Украины.
20:01
В Калининградской области утвердили стипендиатов губернатора
В Калининградской области утвердили список получателей именных стипендий губернатора.
19:59
Погранкомитет Белоруссии: военный вертолёт Польши нарушил белорусскую границу
Государственный пограничный комитет Белоруссии проинформировал, что военный вертолёт Польши нарушил белорусскую границу.
19:58
Число заболевших легионеллёзом в Польше выросло до 158 человек
Количество заболевших легионеллёзом в польском Жешуве Подкарпатского воеводства выросло до 158 человек, заявил начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка.
19:55
Сайнс выиграл вторую практику Гран-при Италии «Формулы-1»
Пилот Ferrari Карлос Сайнс выиграл вторую свободную практику Гран-при Италии «Формулы-1».
19:53
Администратор Telegram-канала Moscow Сalling Куршин отправлен под домашний арест
Администратор Telegram-канала Moscow Сalling Андрей Куршин, обвиняемый в распространении фейков о российской армии, отправлен под домашний арест.