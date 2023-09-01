Глава МВД Польши: Минск начал учения 1 сентября, и это элемент психологической войны

Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский прокомментировал в эфире TVP военные учения, которые сегодня начались на белорусской территории. Он отметил, что они начались как раз в годовщину Второй мировой войны. «Уже сегодня по ту сторону границы, в Белоруссии, проходят белорусско-российские военные учения, в том числе на нашей границе. Они не случайно проводятся 1 сентября. Это как раз и есть элемент психологической войны», — сказал Каминьский.

«Раз мы имеем дело с крайне непредсказуемыми противниками и врагами нашей страны — я говорю о Путине, я говорю символически и о Лукашенко, — мы должны учитывать возможные провокации», — предупредил он.

TVP напоминает, что подразделения армий Белоруссии, России, Казахстана, Таджикистана и Киргизии отработают совместные действия в кризисных ситуациях, логистику, применение мер радиационной и химико-биологической защиты, а также действия в условиях ядерной аварии.

Манёвры продолжатся до 6 сентября на шести белорусских полигонах в Брестской и Гродненской областях, которые граничат с Польшей, а также в Минской области. В учениях примут участие 2,5 тыс. солдат и более 500 боевых машин. За белорусско-российскими учениями наблюдают представители Китая, Ирана, Саудовской Аравии и Монголии.