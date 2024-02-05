Kyodo: модель украинского происхождения отказалась от титула «Мисс Япония»

Модель украинского происхождения Каролина Сиино решила отказаться от титула «Мисс Япония — 2024», сообщает агентство Kyodo со ссылкой на организаторов конкурса. Сиино оказалась в центре скандала из-за информации о её возможном романе с женатым мужчиной и споров, может ли девушка иностранного происхождения стать обладательницей титула самой красивой девушки Японии.
Модель украинского происхождения Каролина Сиино с японским гражданством, которая одержала победу в конкурсе «Мисс Япония — 2024», отказалась от титула, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на организаторов конкурса.
В конце января 26-летняя Сиино, которая переехала в Японию с семьёй в возрасте пяти лет, стала первой девушкой европейского происхождения, которая получила титул «Мисс Япония — 2024», посвящённый, по словам организаторов, представлению «самой красивой из всех японских женщин».
После победы Сиино оказалась в центре скандала из-за информации о её возможном романе с женатым мужчиной, появившейся в японских СМИ. Кроме того, решение о присуждении титула модели иностранного происхождения вызвало недовольство пользователей социальных сетей. Её победа вызвала споры о том, что представляет собой японская идентичность, и привела к поляризации мнений в социальных сетях о том, может ли девушка европейского происхождения быть подходящим кандидатом.
В своём заявлении организаторы конкурса заявили, что приняли просьбу девушки отказаться от титула и «серьёзно размышляют о своей ответственности» за то, что могли кого-то расстроить. Они также принесли свои «глубокие извинения» заинтересованным сторонам, включая спонсоров и судей, и заявили, что высшая награда конкурса останется вакантной до конца года.
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