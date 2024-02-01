СТРАНА: в первый месяц нового года Украина получила финансовую помощь только от Японии

Поступление в госбюджет Украины $390 млн от Японии стало единственной помощью, которую Киев получил от зарубежных партнёров в январе. Как пишет «СТРАНА», при этом только $89,8 млн из этой суммы являются безвозмездной грантовой поддержкой, остальные $300 млн — это заём.

Поступление в госбюджет Украины $390 млн от Японии стало единственной помощью, которую Киев получил от зарубежных партнёров в январе. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его словам, на утро 31 января вообще ни от кого помощи не поступало, но потом пришли деньги от Японии.

Как уточнила пресс-служба Минфина Украины, эти средства были переданы Токио в рамках проектов Всемирного банка, направленных на соцзащиту и восстановление сельского хозяйства Украины. При этом только $89,8 млн из этой суммы являются безвозмездной грантовой поддержкой, остальные $300 млн — заём.

Как напоминает издание, почти половина расходов бюджета Украины на 2024 год должна быть профинансирована за счёт внешних источников. Однако до сих пор крупнейшие партнёры Киева — США и ЕС — ещё так и не приняли решения о выделении дальнейшей помощи Украине.