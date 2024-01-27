Le Parisien: «Мисс Япония» из украинского Тернополя стала оскорблением для страны

В Японии и в остальном мире обрушились с критикой на японский конкурс красоты, в котором победу одержала украинка. Как сообщает Le Parisien, одни восприняли победу девушки с европейской наружностью как оскорбление в адрес азиаток, а другие утверждают, что жюри выбирали «по политическим критериям» — и, если бы на этом месте была россиянка, у неё не было бы ни единого шанса на победу.

Победа уроженки Украины в конкурсе «Мисс Япония» вызвала критику и многочисленные споры среди общественности, сообщает Le Parisien. Избрание Каролины Шиино, родившейся в Тернополе и переехавшей в Японию в возрасте пяти лет, в качестве самой красивой девушки Страны восходящего солнца заставило людей усомниться в честности и непредвзятости конкурса.

«Эта особа, которую назвали мисс Япония, даже наполовину не японка — она стопроцентная украинка. Конечно, она красивая, но это всё-таки конкурс «Мисс Япония», — пишет один из пользователей социальной сети X. Как отмечает издание, многие японцы восприняли как оскорбление тот факт, что самой красивой японской женщиной считается человек европейской внешности.

Более того, многие люди по всему миру сочли подобный выбор «политическим решением» и открыто высказали своё разочарование в политизированности конкурса. «Если бы она родилась русской, она бы не победила. У неё не было бы ни единого шанса. Очевидно, выбирают теперь по политическим критериям. Очень печальный день для Японии», — сетует один из пользователей интернета.

Сама победительница, в свою очередь, не преминула ответить критикам на своей странице в Instagram*. По её словам, хоть она и «не выглядит японкой», у неё совершенно «японское» сердце. В своей победной речи Каролина со слезами на глазах сказала, что победа в конкурсе помогла ей почувствовать себя «полностью признанной японской женщиной», передаёт Le Parisien.

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