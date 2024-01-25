Guardian: Киев раскритиковал телеканал HBO за контракт с сербским актёром, который поддерживает Россию

В Министерстве иностранных дел Украины осудили американский телеканал HBO за приглашение на съёмки третьего сезона «Белого лотоса» сербского актёра с российским гражданством Милоша Биковича, пишет The Guardian. Съёмки нового сезона «Белого лотоса» начнутся в феврале в Таиланде, а выйдет он в 2025 году.
Министерство иностранных дел Украины раскритиковало американский телеканал HBO за то, что он дал сербскому актёру Милошу Биковичу, который, как отметили в ведомстве, поддерживает действия России на Украине, роль в новом сезоне сериала «Белый лотос», пишет The Guardian.
По данным издания, 36-летний Бикович снялся в ряде российских сериалов и регулярно говорил о своём восхищении российской культурой. В 2018 году он был награждён президентом России Владимиром Путиным медалью Пушкина за продвижение русского языка и культуры за рубежом, а в 2021-м получил российское гражданство. В 2019 году актёру запретили въезд на Украину из-за того, что он принимал участие в съёмках в Крыму*.
Ожидается, что съёмки третьего сезона «Белого лотоса» начнутся в феврале в Таиланде, а выйдет в эфир он в 2025 году.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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