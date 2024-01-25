Rolling Stone: украинский вопрос стал «политическим футболом» для США

Белый дом уже стал аккуратно выяснять, какими политическими последствиями может обернуться для него решение больше не выделять помощь Украине, пишет Rolling Stone. Мало того, что сейчас конгресс не может договориться о выделении денег Киеву, так как впереди возможная победа Дональда Трампа на выборах, который грозился даже вывести США из НАТО, отмечает издание.

Для украинской армии наступает один из самых сложных моментов, а её самый важный союзник, США, «ушёл в самоволку», пишет Rolling Stone. По словам автора статьи, республиканцы используют помощь Украине в качестве разменной монеты, при этом возвращение Дональда Трампа и вовсе грозит выходом США из НАТО. «Поддержка Украины — это политический футбол», и Путин об этом знает, пишет издание.

Больше того, сотрудники Белого дома стали потихоньку выяснять, какие политические последствия грозят Вашингтону, если он оставит Украину на произвол судьбы. Байден обещал поддерживать Киев «сколько потребуется», но, видимо, на его языке это означает 10 месяцев.

Фатализм и отчаяние — обычные эмоции, которые можно услышать в общении с украинцами, отмечают журналисты. «Для Украины это тёмная зима, — приводит издание слова украинского эксперта. — Настроение становится всё мрачнее и трезвее. У нас уже заканчивается оружие».

Некоторые страны в одностороннем порядке пытаются компенсировать отсутствие новой помощи США и ЕС. Но самым главным партнёром Киева остаётся Вашингтон: его помощь превышала всю помощь других стран, вместе взятых.

Союзники Украины также придумывают «креативные идеи по поиску денег»: например, конфисковать российские активы. «Но у этой идеи есть две проблемы: во-первых, такой шаг не имеет юридической основы; и, во-вторых, западные власти фактически не могут найти большую часть этих денег», — отмечает издание.