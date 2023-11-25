NTD: в Японии прошёл международный чемпионат по сбору мусора

В Токио прошёл первый в истории международный чемпионат по сбору мусора. Как передаёт NTD, его провела некоммерческая японская организация, которую уважают за высокие стандарты гигиены и чистоты. В нём приняли участие команды более чем из 20 стран, включая США, Австралию и Францию.

Сбор мусора превратили в серьёзный вид спорта. В Токио прошёл первый в истории международный чемпионат. Его провела некоммерческая организация Японии, которую уважают за высокие стандарты гигиены и чистоты.

Состязания прошли на окраине столицы. Участники приехали более чем из 20 стран, включая США, Австралию и Францию. Главная задача очевидна — собрать больше всего мусора за 90 минут.

Каждая команда состоит из трёх игроков. Им начисляются очки в зависимости от количества и типа мусора, который они собрали. Зоны поиска строго ограничены. Заходить на частные территории запрещено.

БЕАТРИС ЭРНАНДЕС, участница из США: Иногда было очень сложно, потому что мусора было не так уж и много. Но тогда нам приходилось искать немного лучше, заглядывать в кусты или просто сосредоточиться на окурках на земле.

После сбора у игроков было 20 минут на сортировку отходов по категориям: горючие отходы, перерабатываемые пластиковые бутылки, металлические банки, окурки и другие.

Для такого занятия в Японии придумали отдельный термин — «спогоми». Это сочетание японских слов «спорт» и «мусор». Мероприятие зародилось в стране в 2008 году, чтобы побудить людей собирать мусор в общественных местах. По словам организатора международного соревнования, спогоми завоевал популярность по всей стране: в этом году в Японии было проведено около 230 подобных мероприятий.

По итогам состязаний победу одержала команда из Великобритании. Она собрала более 57 килограммов мусора.

САРА ПЭРРИ, капитан команды из Великобритании: Многие другие команды, возможно, были не такими спортивными, а мы, вероятно, наоборот.

Следующий чемпионат мира, как ожидается, состоится в 2025 году. В то время в Токио соберётся ещё больше участников.

Дата выхода в эфир 24 ноября 2023 года.