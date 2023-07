DT: трансгендерам не разрешат участвовать в конкурсе «Мисс Италия»

Трансгендеры не могут состязаться на конкурсе «Мисс Италия», поскольку его регламент с самого начала включает условие, согласно которому каждая участница должна быть «женщиной с рождения», заявила организатор этого мероприятия Патриция Мирильяни. Она также назвала абсурдным стремление организаторов других конкурсов красоты привлечь внимание СМИ за счёт трансгендерных участниц. Это заявление было сделано вскоре после того, как трансгендерная женщина завоевала титул «Мисс Нидерланды», пишет The Daily Telegraph.

Организаторы конкурса «Мисс Италия» заявили, что не допустят к участию трансгендеров и не намерены поддерживать движение «транс-активизма». Это заявление было сделано вскоре после того, как в Нидерландах конкурс красоты впервые выиграла трансгендерная участница, которая при рождении имела мужской пол, сообщает The Daily Telegraph.



Трансгендерная женщина Рикки Валери Колле выиграла конкурс «Мисс Нидерланды» 8 июля и теперь будет представлять свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная», поясняется в статье. 22-летняя Колле, которая после своего триумфа получила массу откликов в социальных сетях, станет вторым в истории трансгендерным представителем на конкурсе «Мисс Вселенная» после того, как организаторы этого конкурса внесли соответствующие изменения в правила в 2012 году.



Колле также призвала к защите прав трансгендеров и расширению доступа к соответствующим медицинским услугам в Нидерландах. Первой в истории трансгендерной женщиной, принявшей участие в конкурсе «Мисс Вселенная», стала в 2018 году Анджела Понсе, ранее завоевавшая титул «Мисс Испания», напоминает The Daily Telegraph.



В то же время организатор популярного конкурса «Мисс Италия» Патриция Мирильяни раскритиковала такое решение Нидерландов. Она также заявила, что на её взгляд, это выглядит «немного абсурдно», когда различные конкурсы красоты пытаются привлечь внимание средств массовой информации, допуская к соревнованиям трансгендерных участниц.



Мирильяни подчеркнула, что конкурс «Мисс Италия» не планирует менять свои правила и «не будет прыгать в блестящий фургон транс-активизма», говорится в статье. С самого момента появления этого мероприятия его регламент включает условие, согласно которому каждая участница должна быть «женщиной с рождения», и это условие остаётся неизменным, также отметила она.



При этом женщины с татуировками, пирсингом и наращенными волосами допускаются к участию в конкурсе «Мисс Италия», напомнила Мирильяни. В то же время она выразила мнение, что эксцессы и излишества не следует поощрять.



Следует отметить, что победительницы конкурса «Мисс Италия» не участвуют в состязании «Мисс Вселенная», пишет The Daily Telegraph. Для этого отбора проводится отдельный конкурс красоты под названием «Мисс Вселенная — Италия», поясняется в статье.