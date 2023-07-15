Le Monde: трансгендерам запретили участвовать в велогонках среди женщин

Международный союз велосипедистов (UCI) запретил спортсменкам-трансгендерам принимать участие в женских международных соревнованиях под эгидой этой организации, сообщает Le Monde. В спортивном ведомстве указали на отсутствие научных доказательств того, что снижение концентрации тестостерона в крови после гормональной терапии лишает совершивших трансгендерный переход физических преимуществ, которые они получили во время полового созревания.

В пятницу, 14 июля, Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что собирается запретить участие в международных соревнованиях среди женщин трансгендерам, которые сменили пол после полового созревания, пишет Le Monde. Раньше UCI разрешал участвовать в гонках трансгендерным женщинам, которые пережили пубертатный период по мужскому типу, если за два последних года уровень гормона тестостерона в их крови составлял не более 2,5 наномоль на литр.

Как напоминает издание, в конце 2021 года Международный олимпийский комитет (МОК) отказался устанавливать единые правила для всех видов спорта, оставив право выбора за различными международными федерациями. Так, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) решила исключить трансгендерных людей из соревнований по лёгкой атлетике среди женщин. Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера тогда отметила, что это «сложная и эволюционирующая проблема», при которой необходимо лавировать между «инклюзивностью и соблюдением спортивной справедливости».

Президент UCI Давид Лаппартьян заявил, что его ведомству нужно было «прежде всего обеспечить конкурентов равными возможностями». Именно эта необходимость, по его словам, заставила Международный союз велосипедистов «в качестве меры предосторожности» запретить трансгендерным спортсменам соревноваться с женщинами. Новые правила вступят в силу 17 июля, однако, как уточняет UCI, в будущем могут быть пересмотрены с учётом новых научных данных. Пока же те, кто не выполняют условия для участия в женской категории, будут состязаться в одной группе с мужчинами, которая теперь стала называться «открытой».

«Научные данные не позволяют доказать, что спустя два года после гормонотерапии по коррекции пола снижения концентрации тестостерона в плазме крови до 2,5 наномоль на литр достаточно для того, чтобы полностью избавиться от физического преимущества, которое мужчины получают во время полового созревания благодаря тестостерону», — обосновывает UCI свою позицию. В спортивной организации подчеркнули, что организмы разных людей по-разному реагируют на гормонотерапию. Кроме того, «нельзя исключать, что биомеханические факторы — такие как форма и расположение костей передних конечностей — представляют собой постоянное преимущество трансгендерных женщин-спортсменок», приводит Le Monde заявление Международного союза велосипедистов.