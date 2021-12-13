DWN: 100 лет обожания и ненависти — конкурс «Мисс Америка» празднует свой юбилей

100 лет прошло с тех пор, как в Атлантик-Сити прошёл первый конкурс красоты «Мисс Америка», сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Тогда это была всего лишь попытка задержать туристов в городе на подольше. Но с тех пор это шоу стало неотъемлемой частью американской поп-культуры, которое многие обожали и ненавидели. Теперь же организаторы мероприятия презентуют новый образ эмансипированной «Мисс Америка», в которой важны не красота, а таланты.

100 лет назад на первом шоу «Мисс Америка» у деревянного променада в Атлантик-Сити собралось 100 тыс. зрителей, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В то время конкурсы красоты, которые по отдельности проводились и в других регионах США, вызывали настоящий фурор, поэтому местные предприниматели и газеты решили объединить усилия и организовать нечто подобное и у себя. Цель мероприятия заключалась в том, чтобы развлечь туристов и задержать их в курортном городе. Корону тогда, в 1921 году, выиграла 16-летняя Маргарет Горман. Она стала «Золотой русалкой» и первой «Мисс Америка».

С тех пор это представление стало неотъемлемой частью американской поп-культуры. Многие его обожали, но многие и ненавидели, в частности и сама первая победительница, скончавшаяся в 1995 году. «Я никогда не хотела быть «Мисс Америкой», это не была моя идея, — рассказывала Горман до смерти. — Мне так скучно от всего этого. Я бы предпочла всё это просто забыть». Но конкурс продолжал существовать и даже выдержал в борьбе с конкурентами, к примеру, проектами «Мисс США», «Мисс Вселенная», а также многими другими национальными мероприятиями.

За прошедшие десятилетия шоу сильно изменилось, особенно с приходом телевидения, а позже — интернета. Сначала на него допускали только светлокожих участниц. В 1945 году в конкурсе впервые победила женщина еврейского происхождения. С 60-х годов движения в защиту прав женщин всё чаще протестовали против мероприятия, называя его сексистским и женоненавистническим. В 1983 году корону на нём впервые получила афроамериканка, а в 2014-м — американка индийского происхождения.

«Мисс Америка» — это влиятельный культурный институт, который многое рассказывает нам о том, как развивалось и менялось американское общество все эти годы. Усиление влияния имиджа, коммерческий подъём, сложности в отношениях полов, важная роль крупных предприятий и эмоциональность маленьких городков — это была история о победителях и побеждённых, о движении вперёд, о сопричастности и безучастности, пишет издание.

Теперь, после многих лет критики, в свой столетний юбилей конкурс, переехавший с недавних пор в Коннектикут, презентует себя модернизированным и изменившимся. На мероприятии всё больше внимания уделяется талантам и способностям участниц. Конкурс купальников, который критиковали сильнее всего, уже давно отменили. При этом многие сожалеют о таком решении, ведь это, как они считают, была «самая честная часть мероприятия», так как на нём речь действительно всегда шла о телах и оценке женщин как объектов.

Но организатор конкурса Шантель Кребс заверяет, что шоу «Мисс Америка» уже давно о другом: «Мисс Америка» — это больше, чем просто титул. Это движения за эмансипацию молодых женщин по всему миру, чтобы у них были большие мечты, а их голоса были услышаны, в результате чего мир будет меняться. Естественно, «Мисс Америка» носит корону, ведь она правит».