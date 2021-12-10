Insider: на конкурсе красоты верблюдов в Саудовской Аравии 40 претендентов были дисквалифицированы из-за ботокса
Во время проведения конкурса красоты среди верблюдов в Саудовской Аравии более 40 участников были дисквалифицированы, сообщает Insider. К столь суровому наказанию судьи прибегли, поскольку обнаружили, что некоторые заводчики вкалывали животным ботокс, чтобы они казались более симпатичными.
Конкурс проходит в рамках фестиваля верблюдов имени короля Абдул-Азиза. Мероприятие началось 1 декабря и продлится целый месяц. Несколько десятков претендентов лишились права участвовать в соревновании из-за того, что их владельцы решили с помощью косметологических процедур усовершенствовать внешность конкурсантов. Как выяснили журналисты, некоторым верблюдам сделали подтяжки «лица» и инъекции ботокса для увеличения губ и голов, а также, чтобы расслабить мышцы на морде. По правилам конкурса такие манипуляции с животными строго запрещены.
Как указано в сообщении новостного агентства Saudi Press Agency, правда о косметологическом вмешательстве выяснилась благодаря специальной современной технологии. «Клуб намерен положить конец всем манипуляциям и обманным действиям, направленным на усовершенствование внешности верблюдов», — отметил ресурс и добавил, что нарушителям грозят «строгие наказания».
Insider обращает внимание, что это уже не первый подобный случай. В 2018 году британская газета The Guardian писала о дисквалификации 12 верблюдов, которым были сделаны инъекции в носы, губы и челюсти.
По данным Al Arabiya News, призовой фонд конкурса на данный момент оценивается в сумму $66 млн. В этом году на фестивале, как ожидается, будет задействовано 33 тыс. верблюдов.
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