Fox News: «Мисс Америка» откажется от конкурса в купальниках ради борьбы за права женщин

«Мисс Америка» перестанет быть конкурсом красоты и не будет больше судить конкурсанток на основании внешних данных, сообщили организаторы мероприятия. По их словам, отныне это соревнование будет представлять новое поколение женщин-лидеров, нацеленных на борьбу за свои права. Однако, по мнению бывшей участницы конкурса Медисон Джесиотто, подобные изменения способны лишь навредить феминистскому движению, поскольку выставляют красоту и саморазвитие взаимоисключающими понятиями.

Итак, конкурс красоты «Мисс Америка» отныне престанет быть конкурсом красоты. Он станет «соревнованием». В опубликованном сегодня заявлении организаторы заявили: «Мы больше не являемся конкурсом красоты. «Мисс Америка» будет представлять новое поколение женщин-лидеров, чьими приоритетами являются образование, общественная деятельность, развитие таланта и борьба за свои права». И это соревнование не будет включать в себя конкурс купальников, поскольку, как утверждается в заявлении, организаторы «не станут больше судить кандидаток по внешнему физическому облику». Давайте обсудим это с Медисон Джесиотто, бывшей мисс Огайо, участницей конкурса красоты «Мисс Америка».

Итак, это какая-то дикость, Медисон. Если внешний облик не имеет никакого отношения к этому мероприятию, почему бы тогда его не транслировать по радио? Я сама веду радиопередачу, и когда ко мне сегодня обратились за комментарием по этой теме, я просто рассмеялась в голос. Не придётся делать макияж, причёску — только говори.

МЕДИСОН ДЖЕСИОТТО, бывшая участница конкурса «Мисс Америка»: Нет, они не совсем правы. Я не в восторге от того, что решили сделать организаторы конкурса «Мисс Америка». Если вы посмотрите в словаре определение словосочетания «конкурс красоты», вы увидите, что это соревнование, в котором определяется самый красивый участник. И, конечно, внешняя красота не так важна, как внутренняя, но в то же время это не значит, что внешняя красота не имеет права на существование. Что, женщины должны стыдиться или им должно быть запрещено самовыражаться, чувствовать себя уверенно, иметь красивое тело и демонстрировать свою хорошую физическую форму? В этом нет ничего дурного. Никого не заставляют участвовать в конкурсе «Мисс Америка» насильно. Не осталось совсем ничего. Они отменили не только купальники, они убрали и выход в вечерних платьях.

Я думаю, они внесут изменения в этот конкурс. Это называлось выход в вечерних нарядах?

МЕДИСОН ДЖЕСИОТТО: Выход в вечернем наряде теперь может быть каким угодно. Вы можете надеть костюм или одеться в спортивном стиле. Наряд может быть любым.

(Смеётся) Вас не раздражает словосочетание «спортивный стиль»? Я, кстати, не знала, что в 90-х ввели конкурс в бикини — по-моему, он появился году в 97-м… Мужчинам, конечно, бикини нравятся, но по мне, это слишком. А вот слитные купальники — я думаю, что это красиво, достойно и сексуально привлекательно.

Но из-за чего это всё? Это влияние движения #МeToo? Попытка сказать: «Не надо нас ненавидеть за то, что мы красивые?» С чем это всё связано? Я не понимаю.

МЕДИСОН ДЖЕСИОТТО: Я сама не могу угнаться за феминистской повесткой и #MeToo, когда дело касается конкурсов красоты. Потому что сначала они говорили, что у женщин должно быть право надевать всё, что они захотят. Что же получается: теперь они не могут надевать всё, что захотят? Я не могу угнаться за их мыслями. Это смехотворно. Они просто не в своём уме. Это бессмыслица. И я не думаю, что это положительно скажется на движении #MeToo.

Мне ещё кажется, что этим они косвенно очерняют таких людей, как вы. Вы мисс Огайо, участница конкурса «Мисс Америка», и вы недавно сдали экзамен на право быть адвокатом. Поздравляю, это здорово!

МЕДИСОН ДЖЕСИОТТО: Спасибо.

И есть множество людей, участвовавших в конкурсах красоты и добившихся впоследствии невероятных результатов.

МЕДИСОН ДЖЕСИОТТО: Именно.

Может быть, они стали профессиональными мамами, может быть, теперь они доктора, юристы. Тот факт, что вы привлекательны, не означает, что у вас нет других стремлений в жизни.

МЕДИСОН ДЖЕСИОТТО: Совершенно верно. Эти вещи не должны быть взаимоисключающими. А мне кажется, именно этого они и добиваются.

Кстати, действительно ли существует соперничество между участницами конкурсов «Мисс Америка» и «Мисс США»?

МЕДИСОН ДЖЕСИОТТО: Знаете шутку: «Мисс Америка — это ваша соседка, а мисс США — соседка, о которой вы мечтаете». Вот и всё, что я могу сказать по этому поводу. Соперничество определённо есть.

Вас ждёт огромный успех. Спасибо, что были с нами.

Дата выхода в эфир 05 июня 2018 года.