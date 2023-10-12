Japan Times: усталость Запада от Украины может подтолкнуть Пекин к переосмыслению курса в отношении Тайваня

Нарастающая усталость Запада от украинского конфликта и возможный отказ США от военной помощи Киеву может оказать влияние на решимость Пекина присоединить Тайвань, пишет Japan Times. Некоторые эксперты уверены, что победа России на Украине укрепит веру Китая в успех собственной операции. Другие же отмечают, что Си Цзиньпин будет двигаться к цели в своём темпе, невзирая на внешние обстоятельства.

Спустя почти 20 месяцев после начала украинского конфликта и в условиях, когда конца боевым действиям не видно, появляется всё больше признаков того, что Запад начинает уставать от войны, пишет Japan Times. Недавнее исключение конгрессом США помощи Украине из пакета краткосрочного финансирования, ослабление поддержки среди американцев поставок оружия и решение Словакии прекратить военную помощь Киеву — это лишь последние предупреждающие знаки.

Сторонники Украины утверждают, что возможный отказ США от поддержки не только приведёт к победе Москвы, но и будет иметь последствия во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе, потенциально подтолкнув Китай к началу наступления на Тайвань. Эксперты, однако, разделились во мнениях по этому вопросу, пишет издание.

Марк Кансиан, эксперт по международной безопасности Центра стратегических и международных исследований, утверждает, что, если Вашингтон откажется от поддержки Украины, это укрепит Китай в вере в возможность выстоять против США и их союзников в любой войне. Победа России также могла бы послужить сигналом, что теперь для сильных стран приемлемо навязывать свою волю более слабым, считает Джеймс Браун, профессор политологии в японском Университете Темпл. Это также стало бы признаком того, что российская экономика смогла выдержать западные санкции. «Если хрупкая экономика России может справиться с этим, то более сильная экономика Китая почти наверняка сможет сделать то же самое», — подчёркивает специалист.

Тем не менее другие эксперты отмечают, что происходящее на Украине не следует рассматривать как аналог возможного конфликта между Китаем и Тайванем. Последний имеет более важное значение для Вашингтона, учитывая важность сохранения открытыми морских торговых путей вокруг острова.

Чжу Чжицюнь, профессор международных отношений в Университете Бакнелла в Пенсильвании, считает, что Пекин будет следовать своим собственным темпам, чтобы способствовать постепенной интеграции острова, и вряд ли применит силу в отсутствие провокаций. Хотя ситуация на Украине заслуживает внимания Китая, эксперты говорят, что её значение в оценке Пекином тайваньского вопроса не следует преувеличивать. По словам главы МИД Тайваня Джозефа Ву, политические колебания, экономика и изменения в общественных настроениях будут играть для Тайваня более важную роль, чем уровень поддержки со стороны США.