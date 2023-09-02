ТАС: Америка рискует проиграть и на Украине, и на Тайване

Американские элиты уже в открытую говорят, что победа России станет победой Китая, и если США не защитят Украину, то Китай неминуемо вторгнется на Тайвань. Однако, как пишет The American Conservative, они не учитывает то обстоятельство, что если Китай действительно предпримет шаги в отношении Тайваня в ближайшие несколько лет, помощь США Тайваню станет более дорогостоящей и обременительной, ведь американские арсеналы уже истощены поддержкой Украины.

Во вторник администрация Байдена объявила об очередном пакете военной помощи на сумму $250 млн. «В него вошли серьёзные возможности, которые помогут Украине на поле боя», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен в пресс-релизе от 29 августа. Он перечислил ракеты для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, зенитные ракеты AIM-9M, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы для предоставленных США гаубиц, ПЗРК, средства разминирования, подрывные средства, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, а также деньги на подготовку личного состава. Таким образом, совершенно очевидно, что американский истеблишмент твёрдо намерен поддерживать Украину и далее, пишет The American Conservative.

Как отмечает автор материала, американские элиты уже в открытую говорят, что победа России станет победой Китая, и если США не защитят Украину, то Китай неминуемо вторгнется на Тайвань. Однако они не учитывают то обстоятельство, что если Китай действительно предпримет шаги в отношении Тайваня в ближайшие несколько лет, помощь США Тайваню станет более дорогостоящей и обременительной, ведь американские арсеналы уже истощены поддержкой Украины.

«Проиграв в Ираке и Афганистане, наша внешнеполитическая элита закладывает основу для поражений ещё в двух невынужденных войнах, которые сама же и развязала, причём против ядерных держав России и Китая, поставив на кон судьбу всего человечества», — пишет автор статьи.

Чтобы выполнить своё обещание бороться с Россией до последнего украинца, администрация Байдена уже воспользовалась исключительным президентским правом, которое позволяет изымать из существующих запасов Пентагона технику на сумму, заранее оговорённую конгрессом в ходе последнего раунда переговоров. В общей сложности США оказали Украине военную помощь более чем на $41 млрд, а всего на её оборону выделили более 100 млрд.

Даже при дополнительном финансировании на создание стабильных мощностей для производства простейших из поставленных Украине оружейных систем уйдёт несколько лет. На этом фоне командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер всего несколько недель назад на Всемирной конференции глав ВВС и космических войск в Лондоне заявил, что из-за настойчивой поддержки Украины со стороны администрации запасы США «сократились до опасного уровня». По словам Хекера, у этой проблемы нет «краткосрочных» решений.

«У нас нет и близко тех возможностей, что имелись на пике холодной войны, — сказал он. — Добавьте к этому, сколько боеприпасов мы отдаём украинцам — и, кстати, я убеждён, что так и надо — но сейчас их количество становится опасно низким, а по некоторым позициям даже недостаточным».

«Этот дефицит может помешать США противостоять потенциальному китайскому вторжению на Тайвань. Что же важнее для китайцев, когда они будут взвешивать перспективы наступления на Тайвань: соображения о решимости Америки поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» или материально-технические ресурсы военного потенциала Китая на фоне тайваньского и американского? Если помощь украинцам будет и впредь оказываться в ущерб боеготовности США, мир вскоре рискует получить ответ на этот страшный вопрос», — заключает автор материала.