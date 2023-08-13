Focus призвал европейцев готовиться к уходу США из Восточной Европы

Американские демократы и республиканцы сейчас соревнуются между собой в том, кто будет «жёстче» вести себя с Китаем, пишет Focus. И такое поведение может привести к войне, которой политики, по их словам, якобы хотят избежать. Часы же европейцев неумолимо идут к тому моменту, когда Вашингтон уменьшит свои гарантии безопасности для Старого Света до минимума и ЕС придётся одному обеспечивать безопасность Украины, предрекает немецкое издание.

США столкнулись с дилеммой в сфере политики безопасности, пишет Focus. Всё больше американских политиков-республиканцев призывают снизить поддержку Украины и в перспективе выйти из Восточной Европы. Необходимость такого шага они объясняют тем, что по сравнению с Россией Китай — гораздо более опасный противник для США. По их словам, любого патрона, потраченного на Украине, потом будет не хватать в противостоянии с Поднебесной, которая может напасть на Тайвань.

Эта тема наверняка станет одной из главных на предстоящих президентских выборах в 2024 году, продолжает немецкое издание. Но на самом деле фундаментальных разногласий в позициях республиканцев и демократов по Китаю нет. Американский президент Джо Байден не только продолжил проводить антикитайский курс своего предшественника Дональда Трампа, но даже ужесточил его. По больше части обе партии сейчас просто соревнуются, кто из них ведёт себя с Пекином «жёстче». Опасность заключается в том, что именно такое поведение может привести к войне, которой политики, по их словам, якобы хотят избежать.

Умеренные республиканцы признают, что США не полностью утратят интерес к Европе, но в то же время призывают страны — члены ЕС прилагать больше усилий для обеспечения безопасности в своём регионе. Они рассчитывают, что союз сможет сам поддерживать Украину. Американцы также требуют, чтобы европейцы увеличили свои оборонные расходы как минимум до 2% от ВВП.

После начала боевых действий на Украине Германия выделила специальный фонд в размере €100 млрд для модернизации бундесвера. Но США каждый год тратят на свою армию $900 млрд. Так что понадобятся годы, чтобы немецкие вооружённые силы достигли такого уровня обороноспособности, который был у них во времена холодной войны. «Часы европейцев неумолимо идут к тому моменту, когда Вашингтон уменьшит свои гарантии для Старого Света до минимума. И даже переизбрание демократа Джо Байдена не приведёт к изменению генерального тренда», — заключает Focus.