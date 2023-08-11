Politico о запуске российской миссии «Луна-25»: поможет восстановить равновесие в космической гонке с Китаем

Россия запустила первую в современной истории страны научную миссию к естественному спутнику Земли: с космодрома Восточный стартовала автоматическая станция «Луна-25», пишет Politico. Эксперты газеты называют миссию достижением, которое поможет восстановить равновесие в космической гонке с Китаем. В NASA же утверждают, что успехи России их не беспокоят.

Несмотря на спецоперацию на Украине и антироссийские санкции Запада, Россия пытается вернуться в космическую гонку. В пятницу утром «Роскосмос» запустил первый почти за полвека лунный аппарат, сообщает Politico. Запущенная с космодрома Восточный в Амурской области автоматическая станция «Луна-25» должна будет осуществить посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли, где будет изучать его внутреннее строение и вести разведку природных ресурсов.

«Если им это удастся, это будет огромным технологическим и научным достижением», — считает эксперт в области геополитики Тим Маршалл. По его мнению, успешная посадка российского космического корабля и плодотворный год исследований ознаменуют собой серьёзный шаг вперёд в реализации планов по созданию лунной базы совместно с Китаем к 2030-м годам.

Как полагают учёные, в вечной тени горных хребтов на Южном полюсе Луны находятся обильные запасы воды в форме льда. Создание запасов воды — важнейшее условие для поддержания на спутнике Земли жизни с пригодным для дыхания кислородом, питьевой водой и даже ракетным топливом, что в будущем может помочь космическим державам создать на Луне форпост для дальнейшего освоения космоса.

«Главная цель — найти воду, подтвердить, что она там есть... и изучить её количество», — утверждает Ольга Закутняя из Института космических исследований РАН в Москве.

Однако и сама по себе успешная посадка космического аппарата на Южный полюс Луны уже будет достижением. Как отмечает Politico, это покажет Китаю, который издание называет «явным лидером» в совместных планах по созданию лунной базы, что России есть что предложить в области передовых аэрокосмических технологий. По словам Маршалла, миссия «Луна-25» поможет восстановить равновесие на чаше весов.

На противоположной стороне геополитической пропасти, Соединённые Штаты в конце этого десятилетия планируют отправить астронавтов на Южный полюс в рамках программы Artemis при поддержке Канады и европейских стран. И несмотря на конкуренцию, в NASA утверждают, что не беспокоятся из-за успехов Москвы. Комментируя миссию «Луна-25», директор NASA Билл Нельсон заявил во вторник, что не верит, что Россия «действительно готова к высадке космонавтов на Луну в те сроки, о которых мы говорим».

«Рост числа участников программы Artemis до 29 показывает, что, без сомнения, это будет доминирующий космический блок века, но в обозримом будущем им никогда не удастся привлечь к сотрудничеству Китай, Россию или их союзников», — приводит издание слова Маршалла.

Politico пишет, что до сих пор лишь трём странам — России, США и Китаю — удавалось осуществить успешную посадку космических аппаратов на Луну, и только Соединённым Штатам — отправить туда астронавтов. За последние годы Индия, Япония и Израиль предпринимали попытки достичь поверхности Луны, но потерпели неудачу.

В июле стартовала очередная индийская миссия «Чандраян-3», которая, как ожидается, осуществит посадку на Южный полюс Луны 23 августа, то есть примерно в то же время, что и «Луна-25». «Роскосмос» исключает вероятность столкновения. Однако, как отмечает Politico, отсутствие согласованных норм, определяющих, кто и что может делать на таких небесных телах, как Луна, приводит к тому, что при планировании полётов страны устанавливают свои собственные правила.