Guardian: доказать, что может — Россия попытается впервые за полвека достичь Луны

Москва рано утром в пятницу осуществит запуск аппарата «Луна-25», задачей которого станет поиск воды в районе Южного полюса спутника земли, пишет The Guardian. Как подчёркивается в материале издания, одна из главных целей миссии — продемонстрировать, что российская космическая отрасль ещё способна на подобные свершения даже на фоне санкций Запада.

Россия надеется совершить свой первый успешный за почти полвека полёт с высадкой на Луну: рано утром в пятницу на Дальнем Востоке страны должен будет состояться запуск аппарата «Луна-25», который Кремль «намеревается подать как новую веху в освоении космоса», сообщает The Guardian.



Как разъясняет корреспондент издания, целью предстоящей миссии будет прилунение аппарата в районе Южного полюса спутника Земли, после чего он должен будет собрать геологические образцы, дабы обнаружить воду или хотя бы её следы — что уже позволит говорить о перспективе создания обитаемой лунной колонии. Между тем, у полёта есть и другая, «более актуальная» задача — «доказать, что Россия по-прежнему способна осуществить полёт на Луну с высадкой вопреки многочисленным прошлым неудачам, продолжающейся уже несколько поколений «текучки» научных кадров, вызванным санкциями задержкам, а теперь ещё и изоляции в связи с боевыми действиями на Украине», рассуждает автор.



Как напоминает журналист, за постсоветский период Россия дважды попыталась осуществить космический полёт с высадкой, запустив в 1996-м году аппарат «Марс-96», а в 2011-м — «Фобос-Грунт»; обе миссии оказались неудачными — аппараты в итоге рухнули в Тихий океан. Последняя успешная высадка на Луну в исполнении Москвы состоялась в 1976 году, когда на спутник земли была посажена станция «Луна-24», отмечает корреспондент The Guardian.



По мнению эксперта по космосу и блогера Виталия Егорова, одна из основных задач новой лунной миссии — дать современным российским специалистам шанс осуществить мягкую посадку зонда на поверхность небесного тела. «Такого опыта у них не было 47 лет. Эти знания нужно восстанавливать — для новых специалистов и уже на новом уровне технологий», — поведал Егоров в интервью The Guardian.



«В межпланетных исследованиях всегда играет роль вопрос престижа, в том числе и для Китая с США — поэтому российское правительство и выделило деньги на эту работу, — также отметил эксперт. — Такую деятельность я называю «мозговой Олимпиадой»: это настоящее соревнование, испытание сил мирным путём, и меряются здесь учёными, технологиями и экономиками».



Как отмечается в материале The Guardian, российская миссия должна будет стартовать спустя лишь немного времени после запуска индийского зонда «Чандраян-3», который вышел на орбиту Луны на этой неделе — и тоже будет искать воду в районе Южного полюса. Такое на первый взгляд маловероятное временное совпадение почти позволяет говорить о старте новой космической гонки, констатирует журналист британской газеты. По информации The Guardian, росссийский аппарат должен будет проработать год, тогда как индийский — лишь две недели.



По информации The Guardian, санкции, введённые против России с 2014 года замедлили развитие российской космической программы, отрезав её от западных технологий и финансирования. Как подтвердил изданию Виталий Егоров, запуск «Луны-25», изначально намеченный на 2019 год, пришлось отложить из-за того, что посадочная РЛС, которую Роскосмос планировал приобрести за рубежом, после 2014-го стала недоступной. Российское космическое агентство попыталось произвести собственный аналог — но в итоге решило, что аппарат обойдётся вообще без такого радара, пишет британская газета. Как предполагает корреспондент The Guardian, ещё более жёсткие ограничительные меры, наложенные на Москву с 2022 года, скорее всего на много лет вперёд усугубят дефицит такого рода — а значит, даже если Россия и докажет в этот раз, что может запустить лунный зонд, далеко не факт, что ей удастся повторить такой успех, не развернув собственное производство.



«Когда Россия сможет запустить «Луну-26» и «Луну-27», и сможет ли вообще, не ясно, — рассказал в беседе с журналистом эксперт по космической и военной отраслям России Павел Лузин. — Более того, из-за разрушения связей в плане космического сотрудничества с NASA и ESA помимо зондов «Луна» других миссий по освоению космоса в российской программе не осталось. Таким образом, на сегодняшний день «Луна-25» играет для Кремля большей частью психологическую и пропагандистскую роль. Эта мисссия нужна, чтобы продемонстрировать, что он кое-что может даже без Запада».



По мнению Виталия Егорова, предстоящий запуск имеет большие шансы на успех, чем предыдущие, в том числе и благодаря урокам, усвоенным из неудачной миссии аппарата «Фобос-Грунт» и его предшественников. «Луна-25» может показать, что Россия и российская космическая программа с её специалистами могут иметь положительное влияние и обогащать международную науку, а не только играть в милитаризм и выполнять желания минобороны», — заявил эксперт.