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«Человеком года» по версии Time стали опальные журналисты

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Журнал Time опубликовал свой ежегодный выпуск, в котором он подводит итоги года и называет «человека года». На этот раз звания удостоились в целом журналисты, для которых борьба за правду обернулась гонениями, тюрьмой или даже смертью, пишет NBC. Среди них и Джамаль Хашукджи, убитый в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
«Человеком года» по версии Time стали опальные журналисты
Reuters

Журнал Time назвал «человека года» — 2018, и им оказался саудовский журналист Джамаль Хашукджи вместе с другими репортёрами, которые пострадали из-за своей работы, пишет на своём сайте NBC. Всех их издание называет «стражами».

Это решение было продиктовано тем, что в заключении находится рекордное количество журналистов по всему миру, и только в 2017 году было зафиксировано 262 судебных дела против них. Помимо этого, в социальных сетях большой поток дезинформации, и власти разных стран от США до Филиппин клеймят тех, кто их критикует, «фейковыми новостями». В итоге Time посвятил этого год тем репортёрам, для кого поиск правды обернулся тюрьмой или запугиваниями и даже гибелью.

Среди них самая яркая фигура — Джамаль Хашукджи, убитый в стамбульском посольстве Саудовской Аравии. Кроме того, в списке пятеро сотрудников Capital Gazette, которые стали жертвами нападения на редакцию в июле этого года. Также издание упоминает журналистов Reuters, которые получили семь лет тюрьмы в Мьянме за то, что рассказывали о массовых убийствах мусульман рохинья. Наконец, NBC отмечает филиппинскую журналистку Марию Ресса, которая прежде возглавляла бюро CNN, но критично отзывалась о президенте страны, и теперь её судят на родине.

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NBC США Северная Америка
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