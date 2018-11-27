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Independent: Трамп предложил создать свой телеканал в пику CNN

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По мнению американского президента, CNN обладает большим влиянием на международной арене и при этом выставляет США в неправильном свете. Поэтому он предложил создать новый всемирный телеканал, чтобы показать истинную, «великую» Америку, пишет Independent.
Independent: Трамп предложил создать свой телеканал в пику CNN
Reuters

Дональд Трамп снова раскритиковал CNN, заявив, что телеканал в международном формате представляет Соединённые Штаты в неправильном свете, пишет Independent. Поэтому американский президент предложил создать новую всемирную телекомпанию.

«Судя по рейтингам, у CNN не очень хорошо идут дела в США, но за пределами страны им мало кто может составить конкуренцию. По всему миру CNN громко вещает, представляя США в несправедливом и неправильном свете», — написал американский президент на своей странице в Twitter. По его словам, необходимо что-то менять. Например, «США могли бы запустить собственную Всемирную сеть, чтобы показать миру, какие мы на самом деле — великие!»

Как напоминает автор статьи, эти слова Трампа прозвучали на фоне громких новостей внутреннего и внешнего характера, включая сообщения об изменении климата и конфликте между Россией и Украиной в Керченском проливе.

При этом США уже финансируют ряд СМИ, в том числе Voice of America. А другие источники, которые получают правительственные деньги, по словам автора статьи, например, публикуют дискредитирующие материалы против миллиардера Джорджа Сороса.

Трамп не впервые заговорил о создании нового СМИ. Подобные идеи он высказывал во время выборов в 2016 году, когда задумался о новом издании для консерваторов, если бы не победил. Тогда, во время кампании, его невестка Лара Трамп вела передачи и круглые столы, и многие выпуски собрали по миллиону просмотров.

И эксперты полагали, что Трамп вполне мог бы учредить консервативный аналог Fox News с националистическим и популистским уклоном, пишет Independent.

* «Голос Америки» (Voice of America) — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

 

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Independent Великобритания Европа
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