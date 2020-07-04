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Politico: эксперты опасаются, что традиционные для Дня независимости США барбекю и фейерверки усугубят ситуацию с коронавирусом

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В преддверии Дня независимости в Соединённых Штатах ежедневный прирост больных коронавирусом перевалил за отметку 50 тыс. человек, пишет Politico. Как отмечается в статье, эксперты в сфере здравоохранения опасаются, что традиционные для 4 июля барбекю и фейерверки приведут к ещё большему распространению COVID-19.
Politico: эксперты опасаются, что традиционные для Дня независимости США барбекю и фейерверки усугубят ситуацию с коронавирусом
Reuters
В преддверии 4 июля — праздника Дня независимости США — Америка вновь бьёт рекорды по количеству новых случаев заражения коронавирусом за сутки, пишет Politico. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, со среды количество выявленных за сутки больных было больше 50 тыс. человек, а в пятницу поступила информации о почти 55 тыс. новых потверждённых случаях.
 
Более чем в десяти штатах, в том числе во Флориде, Калифорнии, Техасе и Аризоне, зафиксированы рекордные показатели заражения. При этом рост числа инфицированных наблюдается в большинстве американских штатов.
 
США на настоящий момент лидируют в мире по количеству подтверждённых заболеваний и смертей. Из-за нынешней пандемии с января этого года в Соединённых Штатах умерли около 130 тыс. человек, а число инфицированных за этот период приблизилось к отметке 2,8 млн человек.  
 
Эксперты в области здравоохранения опасаются, что традиционные для 4 июля барбекю и фейерверки приведут к ещё большему распространению коронавируса. Многие штаты даже отказались от планов по открытию на этой неделе ресторанов и других видов бизнеса.
 
А в некоторых штатах, включая Техас и Калифорнию, вновь введены ограничения, которые ранее были отменены. Так, например, были закрыты бары, а в ресторанах, которые только что открылись после многомесячного простоя, было ограничено количество посетителей.
 
Губернатор штата Техас Грег Эбботт издал постановление, обязывающее местных жителей носить маски в общественных местах, напоминает Politico.
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