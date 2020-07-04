Politico: эксперты опасаются, что традиционные для Дня независимости США барбекю и фейерверки усугубят ситуацию с коронавирусом

В преддверии Дня независимости в Соединённых Штатах ежедневный прирост больных коронавирусом перевалил за отметку 50 тыс. человек, пишет Politico. Как отмечается в статье, эксперты в сфере здравоохранения опасаются, что традиционные для 4 июля барбекю и фейерверки приведут к ещё большему распространению COVID-19.
В преддверии 4 июля — праздника Дня независимости США — Америка вновь бьёт рекорды по количеству новых случаев заражения коронавирусом за сутки, пишет Politico. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, со среды количество выявленных за сутки больных было больше 50 тыс. человек, а в пятницу поступила информации о почти 55 тыс. новых потверждённых случаях.
Более чем в десяти штатах, в том числе во Флориде, Калифорнии, Техасе и Аризоне, зафиксированы рекордные показатели заражения. При этом рост числа инфицированных наблюдается в большинстве американских штатов.
США на настоящий момент лидируют в мире по количеству подтверждённых заболеваний и смертей. Из-за нынешней пандемии с января этого года в Соединённых Штатах умерли около 130 тыс. человек, а число инфицированных за этот период приблизилось к отметке 2,8 млн человек.
Эксперты в области здравоохранения опасаются, что традиционные для 4 июля барбекю и фейерверки приведут к ещё большему распространению коронавируса. Многие штаты даже отказались от планов по открытию на этой неделе ресторанов и других видов бизнеса.
А в некоторых штатах, включая Техас и Калифорнию, вновь введены ограничения, которые ранее были отменены. Так, например, были закрыты бары, а в ресторанах, которые только что открылись после многомесячного простоя, было ограничено количество посетителей.
Губернатор штата Техас Грег Эбботт издал постановление, обязывающее местных жителей носить маски в общественных местах, напоминает Politico.
Заместитель председателя наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов прокомментировал смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал абсолютно безосновательными материалы некоторых западных СМИ о том, что причиной повышения радиационного фона в Северной Европе якобы стали испытания Россией вооружения.
Поединок российского бойца смешанного стиля Тагира Уланбекова с украинцем Александром Доскальчуком на турнире UFC на бойцовском острове в Абу-Даби отменён из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Американский боец смешанного стиля Хорхе Масвидаль выразил соболезнования чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не ведут закрытых консультаций или переговоров по вопросу об обмене осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Специалисты завершили второй этап работ по ликвидации последствий разлива топлива в результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Заместитель главы Министерства науки и высшего образования России Марина Лукашевич, задержанная по подозрению в мошенничестве на 40 млн рублей, не признаёт себя виновной. Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший чиновницу в столичном ИВС на Петровке, 38.
Технический директор голландского «Утрехта» Хорди Зёйдам заявил, что бывший полузащитник сборной Нидерландов по футболу Уэсли Снейдер может возобновить карьеру в составе трёхкратных обладателей Кубка страны.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что в Пхеньяне не видят необходимости в возобновлении переговорного процесса с Вашингтоном. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.