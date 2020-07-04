Sky: «движемся прямиком в ад» — Техас ожидает новый всплеск эпидемии COVID-19

После преждевременной отмены карантина Техас рискует стать новым эпицентром пандемии коронавируса в США. Врачи Хьюстона, самого крупного города в штате, опасаются, что местные больницы могут не справиться с потоком заболевших, который может возникнуть после празднования Дня независимости Америки, передаёт Sky News.

Одна из первых задач при входе в отделение коронавируса в Мемориальном медицинском центре Хьюстона (HMMC) — сделать снимок лица. Фотографию вешают на шею, чтобы пациенты могли лучше понять, как выглядит находящийся перед ними человек. Потому что в трёхслойных защитных костюмах, двойных перчатках и бахилах, пластиковых шапочках, двух масках и полном защитном экране персонал скорее напоминает астронавтов, чем медиков, пишет корреспондент Sky News Алекс Кроуфорд.

Медики в HMMC не допускают ни малейшего риска. Строгие гигиенические протоколы — одна из причин, почему они могут похвастаться высоким успехом в лечении пациентов с COVID-19 за более чем 80 дней.

«Затем изоляцию отменили, и всё изменилось. К нам поступает намного больше пациентов. Они поступают к нам в гораздо более тяжёлом состоянии, и некоторые из них настолько больны, что мы не можем им помочь», — рассказал Кроуфорд руководитель отделения доктор Джозеф Варон.

И тем не менее, даже сократившийся показатель эффективного лечения от коронавируса составляет здесь впечатляющие 96%. Но Варон и его команда готовятся к так называемому «инфекционному цунами». Они уже адаптируют отделение, рассчитанное на 30 коек, чтобы принять дополнительных пациентов, которые, по их мнению, прибудут в госпиталь в ближайшие несколько недель.

Число случаев коронавируса в Техасе почти утроилось за две недели, и в его самом крупном городе Хьюстоне отмечались дни рекордно высокого уровня заражения. Улицы вокруг центров тестирования заполнены транспортом с взволнованными людьми, ожидающими проверки на коронавирус.

Эти очереди, весьма вероятно, станут ещё длиннее после празднования Дня независимости США. Врачам уже становится не по себе из-за мыслей о том, как им придётся справляться с ситуацией с учётом того, что в городских больницах уже почти не осталось свободных мест.

В интервью Sky News Варон вторил хору медиков, учёных и политиков, умоляющих техасцев проявить бдительность и не распространять вирус. «Потому что в противном случае вы умрёте, — заявил он. — Нужно придерживаться правил, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Иначе вы погибнете или кого-то убьёте».

Техас был одним из первых штатов, которые прекратили режим самоизоляции, чтобы оживить экономику. Это решение, по признанию губернатора Грега Эбботта, было ошибкой. Похоже, что в результате этой ошибки штат станет наиболее пострадавшим в стране, а Хьюстон — эпицентром нового эпицентра, полагает Кроуфорд.

Персонал HMMC не скрывает своего разочарования. «Я вкладываю душу в свою работу, но не могу спасти всех, и если люди невежественны и не собираются принимать меры предосторожности, тогда им придется умереть, чтобы остальные могли жить», — сказала Sky News медсестра больницы с 20-летним стажем.

Варон признался, что он «из кожи вон лезет» в попытке найти новые способы борьбы с вирусом. И, по его мнению, такой решающий фактор, способный кардинально изменить развитие ситуации, уже появился.

Он и его коллеги из пяти госпиталей в различных уголках США создали коктейль из препаратов, которые они называют протокол Math+. И эта комбинация даёт потрясающие результаты, утверждает Кроуфорд.

Math+ включает кортизон, витамины и антикоагулянты, которые призваны справиться с ключевыми проблемами, вызываемыми вирусом — свёртыванием крови и воспалением. «Мы используем его уже несколько месяцев. И он работает как часы», — заявил Варон.

«Никому больше не придётся умирать от коронавируса, — добавил доктор. — Math+ не излечит от заболевания, но может остановить возникновение проблем, способных привести к тому, что человеку понадобится аппарат ИВЛ. А в таком случае шансы на выживание составляют лишь около 20%».

Кроуфорд предположила, что критики могут обвинить Варона в том, что он использует пациентов в качестве подопытных. Но сам он признался, что это его не беспокоит, поскольку проходящие лечение больные не умирают.

Вместе с тем Варон ожидает, что в ближайшие две недели больничная помощь понадобится тысячам инфицированных. «Это будет критический момент, и я думаю, мы движемся в настоящий ад», — предположил он.