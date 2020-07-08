Euronews: ОЭСР прогнозирует удручающий уровень безработицы в мире из-за пандемии

03:00
Адвокат рассказал о секретности данных в деле Сафронова
Эксперты признали секретными данные, которые советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, предположительно, передавал иностранной спецслужбе, заявил РИА Новости адвокат подозреваемого Иван Павлов.
03:00
Тедеско продолжит свою работу в «Спартаке»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско продолжит руководить командой, несмотря на отсутствие побед в последних матчах.
03:00
Федун подтвердил назначение Газизова
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун подтвердил назначение Шамиля Газизова на должность генерального директора клуба.
03:00
В Туле около 13 тысяч жителей остались без света из-за непогоды
В городском округе Тула из-за неблагоприятных погодных явлений оказались обесточены дома, в которых проживают порядка 13 тыс. жителей. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.
03:00
СМИ: Газизов назначен генеральным директором «Спартака»
Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов получил аналогичную должность в московском «Спартаке».
03:00
ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
Вооружённые силы Венесуэлы сбили самолёт с бортовым номером США, который нарушил воздушное пространство страны.
03:00
Ян ответил, принимал ли участие в создании спортивного симулятора UFC 4
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян признался, что не принимал непосредственного участия в создании видеоигры UFC 4, где он присутствует в списке бойцов.
03:00
Ян ответил, будут ли бои турнира UFC 251 проходить на пляже
Россиянин Пётр Ян рассказал, где находится октагон, в котором пройдут поединки турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251.
03:00
В Волгоградской области потушили пожар в хуторе
Пожар в хуторе Княженский 2-й в Волгоградской области, где огонь перекинулся на жилые дома с пшеничного поля, ликвидирован. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
03:00
В Томской области ввели в эксплуатацию более 121 тысячи квадратных метров жилья с начала года
В январе — июне 2020 года в Томской области ввели в эксплуатацию 121,3 тыс. кв. м жилья, что на 26,2% превышает показатель за аналогичный период 2019-го.
03:00
«Уфа» обыграла «Ростов» в матче 27-го тура РПЛ
В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» одержала выездную победу над «Ростовом».
03:00
«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 27-го тура РПЛ
В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московские «Спартак» и «Локомотив» не выявили победителя.
03:00
В Сахалинской области рассказали о дополнительных выплатах медикам
В бюджет Сахалинской области из федерального резервного фонда направят 73,8 млн рублей на дополнительные выплаты медицинским и социальным работникам.
03:00
В колледжах и техникумах Подмосковья предоставят 18,6 тысячи бюджетных мест в 2020 году
В колледжах и техникумах Московской области предоставят 18,6 тыс. бюджетных мест в 2020 году. До конца лета документы примут по 170 видам подготовки.
03:00
ЦПВС сообщил о подготовке боевиками провокации в Сирии
Боевики запрещённой в России террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* планируют провокации в сирийской провинции Идлиб для обвинения Дамаска в применении химоружия.
03:00
Эксперт оценила вред ягод для детей
Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева оценила вред ягод для детей.
03:00
Бакаев не сыграет в матче «Сочи» — «Спартак» из-за перебора жёлтых карточек
Полузащитнику «Спартака» Зелимхану Бакаеву придётся наблюдать за матчем 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с трибун.
03:00
Эксперт оценил траты россиян во время режима самоизоляции
Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин прокомментировал данные «Платформы ОФД», согласно которым в мае и июне 2020 года число покупок свинины выросло на 13%, говядины — на 2% по сравнению с 2019-м, а число покупок рыбных консервов уменьшилось на 12%.
03:00
Мурашко рассказал о возможных последствиях коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 могут столкнуться с поражением сердца.
03:00
Адвокат семьи Захарова прокомментировал заявления Ефремова после ДТП
Адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал о «подковёрной игре» в связи с уголовным делом.
03:00
«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» в матче 34-го тура АПЛ
В рамках 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Ньюкаслом».
03:00
Певца Дмитрия Колдуна госпитализировали в Минске
Певца Дмитрия Колдуна поместили в больницу в Минске с признаками «выраженной интоксикации неясного генеза».
03:00
Семак заявил, что у него нет конкретики по возможным трансферам «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак затруднился ответить на вопрос о возможных новых приобретениях.
03:00
В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший его в изоляторе.
03:00
Тедеско был удалён в матче «Спартак» — «Локомотив»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заработал удаление в матче 27-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».
03:00
Сёмин присутствует на матче «Спартака» с «Локомотивом»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин присутствует на матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
03:00
Грызлов заявил об отказе Киева от ряда договорённостей по Донбассу
Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов сообщил, что Киев отказался от договорённостей по составлению списков на обмен и от согласования ряда намеченных участков разминирования.
03:00
США примут новые меры против КНР из-за «аннексированного Гонконга»
США в ближайшее время примут новые меры против Китая в связи с Гонконгом, который, как заявили в Белом доме, «де-факто оказался аннексирован КНР».
03:00
Харитонов рассказал, что должен сделать Александр Емельяненко для их примирения
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов готов помириться со своим соотечественником Александром Емельяненко, если тот принесет ему извинения за свои высказывания.
03:00
В больницах России находятся 112 тысяч больных коронавирусом
В российских больницах к настоящему времени находятся около 112 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Климатолог прокомментировал погодные колебания
Климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов прокомментировал погодные колебания.
03:00
Врач напомнила о влиянии жары на здоровье
Врач-терапевт Анна Яровая напомнила о влиянии жары на здоровье.
03:00
Мурашко назвал число перспективных вакцин от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1» рассказал о 17 российских перспективных вакцинах от коронавируса.
03:00
В Эрмитаже рассказали о подготовке к открытию
В Государственном Эрмитаже рассказали о подготовке к открытию.
03:00
В Москве завершили реставрационные работы по сохранению декоративных элементов гостиницы «Пекин»
В Москве завершили реставрационные работы по сохранению декоративных элементов и скульптур на башне гостиницы «Пекин».
03:00
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Крыму
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в западных районах Крыма.
03:00
Миллер поздравил «Зенит» с победой в РПЛ
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил петербургский «Зенит» с победой в Российской премьер-лиге (РПЛ).
03:00
Адвокат Ефремова вновь заявил о невиновности актёра
Актёр Михаил Ефремов не признаёт вину по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.
03:00
Минздрав: вакцинация против коронавируса в России будет добровольной
Глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1» заявил, что вакцинация против коронавирусной инфекции среди граждан страны будет добровольной.
03:00
Семак: непростое, но заслуженное чемпионство
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
На Сахалине в подвале дома взорвался баллон с кислородом
В Южно-Сахалинске в результате взрыва баллона с кислородом в подвале пятиэтажного дома пострадал один человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
03:00
Дюков поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионского титула
Глава Российского футбольного союза (РФС), бывший президент «Зенита» Александр Дюков поздравил петербургский клуб с победой в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Адвокат Ефремова объяснил обращение актёра после ДТП
Обращение Михаила Ефремова, в котором он попросил прощения у родных Сергея Захарова, скончавшегося после ДТП с участием актёра, было сделано по инициативе адвоката артиста Эльмана Пашаева. Об этом RT сообщил сам Пашаев.
03:00
Подозреваемому в убийстве таксиста в Москве предъявлено обвинение
Следователи предъявили обвинение задержанному по подозрению в убийстве таксиста в Москве.
03:00
Тренер Нурмагомедова: если Хабиб решит завершить карьеру, то я на его стороне
Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что поддержит любое решение своего бойца относительно его карьеры.
03:00
В нескольких районах Башкирии ввели особый режим из-за пожароопасности
В нескольких районах Башкирии введён особый режим из-за пожароопасности.
03:00
ЗакС одобрил в первом чтении законопроект о сохранении архитектурного наследия Петербурга
ЗакС одобрил в первом чтении законопроект о сохранении архитектурного наследия Петербурга.
03:00
Полиция и СК задержали подозреваемого в убийстве егерей в томской заимке
Следователи и полицейские 6 июля задержали мужчину, подозреваемого в убийстве егерей в охотхозяйстве «Хардикова заимка».
03:00
Пожар на заводе минеральной воды на Ставрополье ликвидирован
В Ставропольском крае ликвидирован пожар на складах на территории завода по разливу минеральной воды, пострадавших нет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
03:00
В Тобольске следователи выясняют причину гибели ребёнка
СУ СК по Тюменской области проводится проверка по факту гибели подростка в Тобольске.