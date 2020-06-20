NBC: длинные очереди и чувство отчаяния — США продолжают сталкиваться с кризисом безработицы

Несмотря на то, что американские штаты начинают выходить из карантина, количество безработных в стране продолжает исчисляться миллионами. При этом многим людям приходится месяцами выстаивать в очередях, чтобы получить полагающееся пособие, сообщает NBC News.

В Кентукки на протяжении трёх дней в очереди стоит большое количество безработных. Они отчаянно нуждаются в помощи.

ЖЕНЩИНА: Меня так никто и не принял с тех пор, как я подала документы 19 апреля.

Оставшиеся без работы и не имеющие сил терпеть жители штата заполнили столицу. Они впервые с начала пандемии получили шанс личного собеседования в неожиданно открывшемся центре занятости.

Бриана Гласс подала заявку три месяца назад, и она всё ещё не может добиться денежной выплаты. Она стояла очереди вчера — спустя всего несколько дней после родов.

БРИАНА ГЛАСС: Я звонила, слала письма, делала всё, что могла. И так ничего не получила.

Похожая ситуация наблюдается в Алабаме. Некоторые (стоящие в очереди за пособиями. — ИноТВ) даже устраиваются на ночлег. В штате Вашингтон задействовали национальную гвардию, чтобы расследовать случаи мошенничества.

За последние три месяца было подано почти 46 млн. заявок на пособия по безработице, в том числе 1,5 млн. на прошлой неделе. Хотя по мере выхода штатов из карантина количество заявок снижается, они всё ещё исчисляются миллионами на протяжении 13 недель, что означает — увольнения продолжаются.

Глава ФРС Джером Пауэлл призвал конгресс продлить дополнительную федеральную выплату по безработице в размере $600 в неделю.Она осуществляется в рамках закона CARES (О помощи, смягчении и экономической безопасности при коронавирусе. — ИноТВ), срок действия которого истекает 31-го июля.

Тем временем в Кентукки Кейла Уильямс, которая подала заявку более двух месяцев назад, чувствует себя подавленной и покинутой.

КЕЙЛА УИЛЬЯМС: Когда вы собираетесь нам помогать? Мы — ваш народ!

Джулиан Кент. NBC News.

Дата выхода в эфир 18 июня 2020 года.