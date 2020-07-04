DM: работать меньше, получать столько же — правительство Джонсона призывают ввести четырёхдневку

Согласно новому опросу общественного мнения, более 60% британцев поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю при условии сохранении существующего заработка после завершения эпидемии коронавируса. Авторы исследования, академики и экономисты советуют правительству Соединённого Королевства создать комитет, который займётся изучением этого вопроса, пишет Daily Mail.

Почти две трети британцев хотят, чтобы после завершения кризиса коронавируса Борис Джонсон рассмотрел возможность введения четырёхдневной рабочей недели без сокращения зарплаты. Об этом свидетельствуют данные нового социального опроса, проведённого по заказу аналитического центра Autonomy, пишет Daily Mail.

Согласно исследованию, 29% респондентов решительно, а 33% в определённой степени поддерживают вынесение этого вопроса на рассмотрение кабинетом министров. При этом только 6% выступили категорически против реализации «четырёхдневки», отмечается в статье.

Сторонники идеи, академики и экономисты считают, что вспышка COVID-19 и последовавший общенациональный карантин, в результате которого многие британцы перешли на работу с удалёнки, должны стать темой для обсуждения. Они призывают министра финансов Соединённого Королевства Риши Сунака создать комиссию, чтобы изучить этот вопрос.

«Исследование показывает, что укороченная рабочая неделя благотворно влияет на окружающую среду, наше самочувствие и эффективность работы персонала. Это «много прибыльная» политика», — убеждён представитель Autonomy Уилл Стронг.

«Пандемия коронавируса выявила недостатки нашего рынка труда и наиболее сильно ударила по людям с низкими доходами на стрессовых важных рабочих местах. Справедливая посткризисная экономика, которая приносит пользу работникам, — правильное дело, и сокращение рабочего времени без снижения заработной платы должно стать частью этой инициативы», — добавил он.

«Четырёхдневная рабочая неделя — это идея, которая сейчас набирает популярность во всём мире, потому что люди переосмысливают будущее для себя после COVID-19, — заявил изданию участник кампании Four Day Week Campaign Джо Райл. — Разве мы не хотим быть счастливее, здоровее и в то же время более продуктивными на работе?»