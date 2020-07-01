Independent: никаких приёмов, громкой музыки и тостов — правительство Великобритании рассказало о новых требованиях к свадьбам

В рамках ослабления ограничительных мер для сдерживания пандемии впервые за более чем три месяца в Англии вновь можно сыграть свадьбу, сообщает The Independent. Тем не менее, согласно обнародованным британским правительством правилам, молодожёнам придётся ограничить число присутствующих на свадьбе до 30 и провести лишь юридически обязательные составляющие церемонии.

Правительство Великобритании обнародовало руководство по проведению свадебных церемоний, которые, как ранее объявил премьер-министр Борис Джонсон, могут состояться в Англии уже с 4 июля, сообщает The Independent.

Множество британцев с радостью восприняли новость о разрешении проведения свадеб впервые с момента введения карантина в стране 23 марта, когда церемонии были запрещены «практически при любых обстоятельствах». Тем не менее новые правила, установленные на ближайшие несколько недель, запрещают практически всё — от пения до традиционного произнесения тостов с бокалом шампанского.

В частности, на свадьбе не должно присутствовать более 30 человек, а проходить она должна в безопасном месте, где возможно обеспечить соблюдение требований по социальному дистанцированию. Причём в максимальное число присутствующих входят и молодожёны, и священник, и все те, кто работает над осуществлением церемонии, за исключением сотрудников места её проведения.

Как отмечает издание, все гости должны соблюдать правила социального дистанцирования. Владельцев мест, где часто проходят свадебные церемонии, просят нанести на пол специальную разметку с помощью скотча или краски.

При этом молодожён просят сделать церемонии «как можно более короткими» по времени и ограничить юридически обязательными их составляющими. Кроме того, молодожёны должны мыть руки до и после обмена кольцами.

Во время церемоний запрещается пение, крики или громкая музыка, требующая перехода на повышенный тон для разговора. Также следует избегать игры на духовых инструментах. Правительственно также предлагает изменить традиционную свадебную планировку, подразумевающую, что гости сидят «лицом к лицу», и запретить употребление пищи и напитков в ходе мероприятия.

Более того, правительство не разрешает проведение свадебных приёмов, «настоятельно рекомендуя» отложить или отменить любые торжества, традиционно следующие за заключением брака.

Тем не менее предусматривается проведение небольших торжеств в помещении, если на них будут присутствовать члены только двух семей, или на открытом воздухе, если будут приглашены не более шести человек из разных семей, пишет The Independent.