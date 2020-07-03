Times: «Я не верю в жесты» — Джонсон призвал не вынуждать полицейских преклонять колено

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не стоит заставлять полицейских преклонять колено в знак солидарности с борьбой против расизма, пишет The Times. Он отметил, что так проблему не решить, но самих полицейских это лишь подвергнет новым нападкам.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что полицейских не следует вынуждать вставать на одно колено в знак солидарности с движением против расизма Black Lives Matter, сообщает The Times.

В июне ряд британских офицеров преклонили колени в качестве знака уважения в ходе демонстраций в центре Лондона, последовавших за убийством в США афроамериканца Джорджа Флойда полицейским.

Как отмечает издание, сам Джонсон также признался, что не хочет опускаться на одно колено.

«Я не верю в жесты, я верю в суть. Я не хочу, чтобы людей вынуждали делать то, что они не обязательно хотят делать», — заявил британский премьер в интервью радиостанции LBC.

«Если посмотреть на то, что случилось с теми офицерами, которые преклонили колено у кенотафа (военный мемориал на Уайтхолле в Лондоне. — ИноТВ)... Их оскорбляли в довольно агрессивных выражениях некоторые люди из толпы, велели им встать на колени», — добавил Джонсон.

В своей позиции британский премьер солидарен с министром иностранных дел Домиником Раабом, который ранее заявлял, что может преклонить колено лишь перед королевой и своей женой.

При этом премьер признал, что ему необходимо работать над представительством темнокожих на самом высоком уровне власти, но на данный момент в кабинете министров их нет. Джонсон заявил, что хочет «исправить это».

«Мы должны отражать страну, которой мы служим», — приводит The Times слова главы государства.

Издание напоминает, что жест зародился в США в 2016 году, когда в августе американский футболист Колин Каперник перед одним из матчей демонстративно остался сидеть на скамейке запасных во время исполнения гимна страны, а в сентябре того же года во время гимна Каперник встал на одно колено в знак протеста против жестокости полиции.