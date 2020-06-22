Fox News: «ритуальное унижение» — лидеры США покусились на принцип равенства перед законом

В США политики уже почти не скрываясь стремятся уничтожить один из столпов американского общества — принцип верховенства закона, передаёт Fox News. Как подчёркивает ведущий канала Такер Карлсон, многие лидеры страны предлагают инициативы, которые дают отдельным расам преимущества перед другими. По мнению ведущего, подобное не только усугубляет рознь внутри страны, но и отдаёт самым настоящим тоталитаризмом.

Теперь, впервые за всю нашу историю, мы являемся свидетелями масштабной и мощной атаки против принципа равенства. Изо дня в день нам говорят, что на самом деле не все люди созданы равными, одни с рождения морально запятнаны, другие нет, одни американцы — виноваты, другие же — невинны. А изменить что-то нам не дано, ведь всё определено уже при рождении: всё, что нам остаётся, это поступать соответственно. К людям из привилегированных категорий применим один стандарт, а к людям из неугодных групп, к морально запятнанным — другой. Законы в стране по-прежнему одни — главным образом для проформы, — но применять эти законы мы должны очень по-разному, в зависимости от ДНК и происхождения обвиняемого.

Если вам кажется, что вы это где-то уже слышали, это потому, что системы наподобие только что описанной, системы, в основе которых лежат наследственность и кровная вина, в истории встречались очень часто. Например, такие правила были в феодальной Европе, позднее — в тоталитарных режимах на этом континенте. В некоторых частях мира это по-прежнему практикуется. В Северной Корее детей отправляют в лагеря за грехи их предков.

К сожалению, и здесь такое уже было. Может быть, вы задавались вопросом, как политики могли оправдывать такие извращённые практики, как рабство и законы о расовой сегрегации, в стране с такой конституцией, как наша. Ответ прост: с помощью доводов о том, что не все люди созданы равными, что моральная ценность одних с рождения меньше, чем у других. Так они и говорили. Эти люди несли на себе пятно греха. К ним и правда можно было относиться не так, как к прочим, ведь они действительно этого заслуживали.

В то время многие понимали, что это ложь. Рабство оставалось на протяжении сотен лет, но во власти всегда был кто-то, кто считал это злом. Злом — не просто потому что с людьми дурно обращались, хотя это, конечно же, было правдой, но и потому, что само существование рабства нарушало главный принцип этой страны. И они были правы. Где же эти люди теперь? Посмотрите вокруг. Хоть кто-нибудь во властных структурах защищает абсолютное равенство перед законом? Если вообще было такое время, когда Америка нуждалась в напоминании о том, что все мы одинаково ценны перед Богом, это время — прямо сейчас.

Но нет, никто из власть имущих этого не говорит. Наши лидеры трусливы, когда нам нужно, чтобы они были смелыми. Они сбиты с толку, когда нам нужна от них ясность ума. Возможно, они больше и не верят в равенство.

Сорок лет назад наша страна была страной среднего класса. И, как следствие, в Америке были сильны эгалитарные ценности. Практически все пользовались услугами коммерческих аэропортов и обедали в «Макдоналдсах». Помните? Люди без иронии говорили о том, на что они имеют право как граждане и налогоплательщики. Нельзя было доплатить, чтобы проскочить в начало очереди в Disney World. В то время нас бы шокировала мысль о том, что кто-нибудь вроде Джеффри Эпштейна отмазался от обвинений в преступлениях сексуального характера, благодаря своему богатству. Но требовали бы мы и расследовать обстоятельства смерти этого же Джеффри Эпштейна.

Почему? Потому что американцы ненавидели коррупцию. В их глазах коррупция была преступлением против равенства. Но так было сорок лет назад. С тех пор наблюдается противоположная тенденция.

Теперь мы как само собой разумеющиеся воспринимаем заявления о том, что некоторые люди заслуживают обращения получше, а некоторые — похуже, в зависимости от того, какими они родились. Это самая ядовитая и самая разрушительная из всех идей вообще. И в других странах это понимают. В Руанде объявлено преступлением обращение к этническим чувствам во время выборов — то есть применение политики, основанной на групповой принадлежности — потому что там хорошо знают, к чему это приводит.

А вот у нас в стране политика, основанная на групповой принадлежности, применяется всё шире. Вас это, вероятно, не удивит, но большинство людей, навязывающих этот яд, извлекают из этого выгоду. Они используют недавно начавшийся хаос, чтобы кодифицировать уже развивающиеся опасные тенденции, создать общество, в котором навсегда укоренится неравенство, некоторые граждане будут возвышены, а другие — раздавлены. Победители и проигравшие, а кто есть кто — решает закон. Вот какую страну они стремятся построить.

В то же самое время — и это всегда выдаёт их! — они с максимальным ханжеством читают вам нотации о том, как они всё делают с точностью наоборот. Они утверждают, что в действительности отстаивают равенство перед законом.

АДАМ ШИФФ, член палаты представителей США: Перед законом все равны.

ВАЛ ДЕМИНГС, член палаты представителей США: Перед законом все равны.

ХАКИМ ДЖЕФФРИС, член палаты представителей США: Перед законом все равны.

ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН, член сената США: Перед законом все равны.

ДЖЕКИ СПИР, член палаты представителей США: Перед законом все равны.

ШИЛА ДЖЕКСОН ЛИ, член палаты представителей США: Перед законом все равны.

ПИТЕР УЭЛЧ, член палаты представителей США: ... что перед законом все равны.

КОРИ БУКЕР, член сената США: Перед законом все должны быть равны.

КАМАЛА ХАРРИС, член сената США: Перед законом все должны быть равны.

НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей США: Перед законом все равны.

«Перед законом все равны», — брюзжат они. Но имеют в виду они лишь одно — что это касается только вас, это вы все равны перед их законами, вы должны неукоснительно подчиняться этим законам, а иначе вам будет грозить наказание. А вот других при этом подобное не касается, потому что для них существуют свой, отдельный свод законов. Революционеры ведь всеобщих норм не признают.

А наши лидеры, меж тем, всё чаще говорят об этом вслух и уже даже не пытаются притворяться — в Калифорнии демократы собираются отозвать Закон 209, который прямо запрещает расовую дискриминацию в образовательных учреждениях и на предприятиях при приёме на работу. Иначе говоря, калифорнийские демократы теперь борются за дискриминацию. Но в 2020 году в таком уже и не видят ничего странного — об этом никто даже не говорит.

Пару недель назад губернатор штата Кентукки Энди Бешир объявил о планах создать в штате систему всеобщего медицинского страхования — вот только не для всех граждан, а только для тех, у кого цвет кожи «правильный»; платить будут все остальные, а пользоваться этим смогут лишь определённые этнические группы. Энди Бешир на данный момент до сих пор занимает свой пост — отстранить его за подобные предложения его никто не попытался, ведь подобные идеи теперь повсюду, и никакого сопротивления против них нет.

Метода руководить страной, который бы сильнее вредил её единству, и не придумаешь. Если хотите, чтобы ваши дети возненавидели друг друга, то достаточно лишь установить для них разные планки — и они друг друга точно возненавидят. Межрасовая напряжённость растёт у нас в стране не просто так, она разжигается намеренно.

Но раса — не единственная линия раздела. Карантинные меры, вводимые в целях борьбы с коронавирусом, расы и цвета кожи никак не касаются — и слава Богу, ведь они, наверное, единственное сейчас в Америке, что не затрагивает такие вопросы. Карантин — вопрос науки и проблема исключительно общественного здравоохранения. Во всяком случае, так нам сказали, а мы поверили. Мы сидели и ничего не делали, пока власти уничтожали экономику страны и предъявляли американцам обвинения за то, что те пытаются заработать на хлеб. Ну а потом начались беспорядки под знаком Black Lives Matter — и мы узнали, что всё это ложь: те самые чиновники, которые грозили нам арестами за попытку выйти за порог дома, стали призывать собственных сторонников массово выходить на улицы, и они так и поступили, но никого из них не наказали.

Как такое могло произойти? Это же вопиющие двойные стандарты! Они даже не попытались это скрыть, наоборот, это делалось с вызовом. Как-либо объяснять это тоже не стали, да и обосновать не захотели. Но почему? Подробно ответить на этот вопрос и объяснить, что же происходит, сможет любой, кто знает о том, что такое тоталитаризм — речь здесь о ритуальном унижении. Заставлять людей терпеть дурное обращение — это проверенный временем способ подчинить их своей воле. «Ещё бы мы с вами справедливо обращались, — как бы говорят нам эти люди, — вы ведь справедливого обращения не заслуживаете, вы получаете по заслугам». Таков их посыл. Проходит какое-то время — и граждане начинают это терпеть. Ну а некоторые даже начинают во всё это верить и винить себя. В этом и заключается цель.

Но терпеть такое нам нельзя. Гарантия абсолютного равенства перед законом — это всё, что у нас есть. Законы пишутся для того, чтобы защищать слабых, а не сильных. А сейчас сильные — это как раз те люди, которые руководят этой революцией против нашего строя, и именно поэтому они и пытаются ниспровергнуть наши законы. И если они смогут это сделать, то никакой защиты у остальных граждан этой страны не останется. Мы не можем дать им сделать такое. В Соединённых Штатах Америки перед законом все равны — и точка! Повторите эти слова как можно громче.

Дата выхода в эфир 18 июня 2020 года.