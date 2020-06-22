Fox News: «ритуальное унижение» — лидеры США покусились на принцип равенства перед законом
ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН, член сената США: Перед законом все равны.
ДЖЕКИ СПИР, член палаты представителей США: Перед законом все равны.
ШИЛА ДЖЕКСОН ЛИ, член палаты представителей США: Перед законом все равны.
ПИТЕР УЭЛЧ, член палаты представителей США: ... что перед законом все равны.
КАМАЛА ХАРРИС, член сената США: Перед законом все должны быть равны.
НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей США: Перед законом все равны.
«Перед законом все равны», — брюзжат они. Но имеют в виду они лишь одно — что это касается только вас, это вы все равны перед их законами, вы должны неукоснительно подчиняться этим законам, а иначе вам будет грозить наказание. А вот других при этом подобное не касается, потому что для них существуют свой, отдельный свод законов. Революционеры ведь всеобщих норм не признают.
А наши лидеры, меж тем, всё чаще говорят об этом вслух и уже даже не пытаются притворяться — в Калифорнии демократы собираются отозвать Закон 209, который прямо запрещает расовую дискриминацию в образовательных учреждениях и на предприятиях при приёме на работу. Иначе говоря, калифорнийские демократы теперь борются за дискриминацию. Но в 2020 году в таком уже и не видят ничего странного — об этом никто даже не говорит.
Пару недель назад губернатор штата Кентукки Энди Бешир объявил о планах создать в штате систему всеобщего медицинского страхования — вот только не для всех граждан, а только для тех, у кого цвет кожи «правильный»; платить будут все остальные, а пользоваться этим смогут лишь определённые этнические группы. Энди Бешир на данный момент до сих пор занимает свой пост — отстранить его за подобные предложения его никто не попытался, ведь подобные идеи теперь повсюду, и никакого сопротивления против них нет.
Метода руководить страной, который бы сильнее вредил её единству, и не придумаешь. Если хотите, чтобы ваши дети возненавидели друг друга, то достаточно лишь установить для них разные планки — и они друг друга точно возненавидят. Межрасовая напряжённость растёт у нас в стране не просто так, она разжигается намеренно.
Но раса — не единственная линия раздела. Карантинные меры, вводимые в целях борьбы с коронавирусом, расы и цвета кожи никак не касаются — и слава Богу, ведь они, наверное, единственное сейчас в Америке, что не затрагивает такие вопросы. Карантин — вопрос науки и проблема исключительно общественного здравоохранения. Во всяком случае, так нам сказали, а мы поверили. Мы сидели и ничего не делали, пока власти уничтожали экономику страны и предъявляли американцам обвинения за то, что те пытаются заработать на хлеб. Ну а потом начались беспорядки под знаком Black Lives Matter — и мы узнали, что всё это ложь: те самые чиновники, которые грозили нам арестами за попытку выйти за порог дома, стали призывать собственных сторонников массово выходить на улицы, и они так и поступили, но никого из них не наказали.
Как такое могло произойти? Это же вопиющие двойные стандарты! Они даже не попытались это скрыть, наоборот, это делалось с вызовом. Как-либо объяснять это тоже не стали, да и обосновать не захотели. Но почему? Подробно ответить на этот вопрос и объяснить, что же происходит, сможет любой, кто знает о том, что такое тоталитаризм — речь здесь о ритуальном унижении. Заставлять людей терпеть дурное обращение — это проверенный временем способ подчинить их своей воле. «Ещё бы мы с вами справедливо обращались, — как бы говорят нам эти люди, — вы ведь справедливого обращения не заслуживаете, вы получаете по заслугам». Таков их посыл. Проходит какое-то время — и граждане начинают это терпеть. Ну а некоторые даже начинают во всё это верить и винить себя. В этом и заключается цель.
Но терпеть такое нам нельзя. Гарантия абсолютного равенства перед законом — это всё, что у нас есть. Законы пишутся для того, чтобы защищать слабых, а не сильных. А сейчас сильные — это как раз те люди, которые руководят этой революцией против нашего строя, и именно поэтому они и пытаются ниспровергнуть наши законы. И если они смогут это сделать, то никакой защиты у остальных граждан этой страны не останется. Мы не можем дать им сделать такое. В Соединённых Штатах Америки перед законом все равны — и точка! Повторите эти слова как можно громче.
Дата выхода в эфир 18 июня 2020 года.
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