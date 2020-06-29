CBS News: вице-президент США отказался говорить, что «жизни темнокожих имеют значение»

Протестующие хотели бы услышать одну вещь — как руководство говорит, что жизни темнокожих имеют значение. Вы отказываетесь это сказать. Почему?

МАЙК ПЕНС, вице-президент США: Всю мою жизнь меня вдохновлял пример преподобного Мартина Лютера Кинга — младшего. Когда я был ещё в конгрессе, я вместе с конгрессменом Джоном Льюисом ездил в его (Кинга. — ИноТВ) родную церковь в Монтгомери. В годовщину Кровавого воскресенья я прошёлся по мосту имени Эдмунда Петтуса.

Я дорожу прогрессом, который мы за всю нашу историю проделали в направлении более совершенного для афроамериканцев союза. И на протяжении всей моей карьеры я стремился быть частью этой продолжающейся работы. Для меня это серьёзнейший вопрос. И, как американец, выступающий против абортов, я также считаю, что все жизни имеют значение, рождённые и нерождённые. Но я вижу, что в руководстве движения Black Lives Matter(«Жизни темнокожих имеют значение») бытует политическая повестка левых радикалов, которые настаивают на сокращённом финансировании полиции…

Этот момент можно опустить. Это всего лишь высказывание.

МАЙК ПЕНС: …на сносе памятников, на продвижении леворадикальной повестки, на поддержке призывов к насилию, уже поразившему наши общины. При этом левые радикалы заявляют, что выступают в защиту этих самых общин.

Но, сэр…

МАЙК ПЕНС: Я в прямом смысле этого слова встречался с лидерами афроамериканцев в нашей стране, а также в столице. Они ясно нам дали понять, что хотят закона и порядка. Они хотят мира на наших улицах.

Так вы не станете говорить, что жизни темнокожих имеют значение?

МАЙК ПЕНС: Джон, я по-настоящему считаю, что все жизни имеют значение.

Хорошо.

МАЙК ПЕНС: Именно здесь кроется сердце американского народа. И мы продолжим твёрдо стоять на своём. Мы продолжим твёрдо стоять вместе с американцами, которые хотят видеть, что мы объединяемся как нация. И мы собираемся нести этот посыл до ноября, а также в течение следующих четырёх лет.

Хорошо. Благодарю вас, господин вице-президент.

МАЙК ПЕНС: Благодарю вас, Джон.

Дата выхода в эфир 28 июня 2020 года.