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CBS News: вице-президент США отказался говорить, что «жизни темнокожих имеют значение»

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Вице-президент США Майк Пенс в интервью CBS News отказался произносить фразу «жизни темнокожих имеют значение». При этом политик подчеркнул, что, будучи противником абортов, он убеждён: все жизни имеют значение — рождённые и нерождённые.
Протестующие хотели бы услышать одну вещь — как руководство говорит, что жизни темнокожих имеют значение. Вы отказываетесь это сказать. Почему?
 
МАЙК ПЕНС, вице-президент США: Всю мою жизнь меня вдохновлял пример преподобного Мартина Лютера Кинга — младшего. Когда я был ещё в конгрессе, я вместе с конгрессменом Джоном Льюисом ездил в его (Кинга. — ИноТВ) родную церковь в Монтгомери. В годовщину Кровавого воскресенья я прошёлся по мосту имени Эдмунда Петтуса.
 
Я дорожу прогрессом, который мы за всю нашу историю проделали в направлении более совершенного для афроамериканцев союза. И на протяжении всей моей карьеры я стремился быть частью этой продолжающейся работы. Для меня это серьёзнейший вопрос. И, как американец, выступающий против абортов, я также считаю, что все жизни имеют значение, рождённые и нерождённые. Но я вижу, что в руководстве движения Black Lives Matter(«Жизни темнокожих имеют значение») бытует политическая повестка левых радикалов, которые настаивают на сокращённом финансировании полиции…
 
Этот момент можно опустить. Это всего лишь высказывание.
 
МАЙК ПЕНС: …на сносе памятников, на продвижении леворадикальной повестки, на поддержке призывов к насилию, уже поразившему наши общины. При этом левые радикалы заявляют, что выступают в защиту этих самых общин.
 
Но, сэр…
 
МАЙК ПЕНС: Я в прямом смысле этого слова встречался с лидерами афроамериканцев в нашей стране, а также в столице. Они ясно нам дали понять, что хотят закона и порядка. Они хотят мира на наших улицах.
 
Так вы не станете говорить, что жизни темнокожих имеют значение?
 
МАЙК ПЕНС: Джон, я по-настоящему считаю, что все жизни имеют значение.
 
Хорошо.
 
МАЙК ПЕНС: Именно здесь кроется сердце американского народа. И мы продолжим твёрдо стоять на своём. Мы продолжим твёрдо стоять вместе с американцами, которые хотят видеть, что мы объединяемся как нация. И мы собираемся нести этот посыл до ноября, а также в течение следующих четырёх лет.
 
Хорошо. Благодарю вас, господин вице-президент.
 
МАЙК ПЕНС: Благодарю вас, Джон.
 
Дата выхода в эфир 28 июня 2020 года.
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