ABC News: коронавирус вынудил Белый дом принять «историческое решение»
Внезапно Белый дом принял историческое решение — разделить президента и вице-президента. Высокопоставленные сотрудники администрации подтверждают: из-за опасений, связанных с коронавирусом, президент Трамп и вице-президент Пенс будут обособлены друг от друга. По словам источников, в ближайшем будущем Трамп и Пенс будут соблюдать дистанцию.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы можем общаться по телефону.
Решение на время разделить Трампа и Пенса было принято после того, как на прошлой неделе у одного из помощников вице-президента тест на коронавирус показал положительный результат. Как удалось узнать ABC News, в понедельник, с введением новых мер безопасности в Белом доме, Пенс уже не появлялся в Овальном кабинете и, надев на лицо маску, работал в соседнем здании.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Практически все, кого я сегодня видел, были в масках.
На пресс-конференции в Розовом саду можно было заметить, что и зять президента Джаред Кушнер тоже в маске.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Хотел бы я, чтобы вы честно обо всём этом написали, но, к сожалению, вы сознательно этого не делаете.
Сам президент пришёл на эту пресс-конференцию с позитивными новостями...
ДОНАЛЬД ТРАМП: Мы сумели отреагировать на ситуацию и преуспели.
… и высокой оценкой масштабов осуществляемого в стране тестирования.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Мы преуспели в тестировании, я об этом говорю. В этом плане рядом с нами никто в мире даже и близко не стоит. С тестами мы определённо проделали отличную работу.
Однако наш корреспондент Джон Карл обратил внимание на заметную разницу между частотой и масштабами тестирования в Белом доме по сравнению с остальной Америкой.
ДЖОН КАРЛ, корреспондент ABC NEWS: Ваши сотрудники, ваши высокопоставленные сотрудники, о которых вы сами только что говорили, имеют возможность тестироваться каждый день. Когда у американцев по всей стране, которые сейчас возвращаются на работу, тоже появится возможность каждый день сдавать тесты?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Уже скоро. Очень скоро.
ДЖОН КАРЛ: Но стоит ли отправлять людей обратно на работу, не будучи уверенными, что они и их коллеги точно будут иметь возможности протестироваться? Мы ведь ещё не можем такого обеспечить.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Как вы знаете, здесь мы оставляем решение за губернаторами.
Следующий вопрос вызвал у президента раздражение.
ЖУРНАЛИСТ: Когда у всех остальных американцев будет такой же доступ к тестам, как и у сотрудников Белого дома?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Знаете что? Если бы мы здесь, в Белом доме, не тестировались, вы бы сейчас там стояли и жаловались: «Почему вы никого не тестируете в Белом доме?» Понимаете, с вами бесполезно — если бы мы не тестировали наших сотрудников, вы всё равно были бы недовольны. Я вас очень хорошо понимаю — лучше, чем вы сами себя понимаете.
Дата выхода в эфир 12 мая 2020 года.