BI: «сами знаете» — Трамп отказывается пояснять, в чём суть большого политического преступления Обамы

Вот уже несколько дней Дональд Трамп и консерваторы упоминают о некоем «обамагейте» — «крупнейшем политическом преступлении в истории Америки», за которым стоит экс-президент Барак Обама. Правда, как отмечает Business Insider, Трамп до сих пор так и не раскрыл, в чём именно виноват его предшественник. Однако глава Белого дома обещает, что в ближайшее время в СМИ появятся подробности скандала.

В последнее время президент США Дональд Трамп и его союзники стали активно продвигать «обамагейт» — теорию, обвиняющую экс-главу Белого дома Барака Обаму «в крупнейшем политическом преступлении в истории Америки», пишет Business Insider. Впрочем, что именно сделал предшественник, действующий лидер Соединённых Штатов упорно не поясняет.

Во время одной из недавних пресс-конференций журналист Филип Ракер из The Washington Post попытался выяснить, в чём конкретно пытается обвинить президент Барака Обаму. Однако Трамп в подробности вдаваться не стал: «Вы сами знаете, в чём его преступление. Это преступление всем очевидно». По словам американского лидера, заговор «обамагейт» длится уже долгое время — и начался он ещё до того, как сам Трамп был избран президентом.

— Aaron Rupar (@atrupar) May 11, 2020

Как заявил глава Белого дома, новые детали этого большого скандала будут всплывать в СМИ в ближайшие пару недель. «Произошли чудовищные вещи, повторения которых в нашей стране больше нельзя никогда допустить. В ближайшие недели вы поймёте, что творится. Хотел бы я, чтобы вы честно обо всём этом написали, но, к сожалению, вы сознательно этого не делаете», — отметил Трамп, обращаясь к Ракеру.

По мнению экспертов Business Insider, теория «обамагейта» строится вокруг предположения о попытках Обамы скомпрометировать президентство Трампа, подтолкнув ФБР к расследованию в отношении бывшего советника по национальной безопасности действующего лидера Майкла Флинна. Правда, пока не было представлено ничего, доказывающего вину Обамы, подчёркивает издание.

Ранее экс-президент возмутился тем, что Минюст США снял обвинения с Флинна, даже несмотря на то, что тот дважды признавал себя виновным в даче ложных показаний ФБР относительно своих контактов с Россией ещё до избрания Трампа. Как удалось узнать СМИ, Обама раскритиковал решение Минюста и заявил, что при Трампе принцип верховенства права «оказался под угрозой».