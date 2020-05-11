Hill: Пенс продолжит работать из Белого дома, несмотря на болезнь своего пресс-секретаря

Вице-президент США Майк Пенс продолжит работать из Белого дома, несмотря на то что в пятницу тест на коронавирус его пресс-секретаря Кэти Миллер дал положительный результат, пишет The Hill со ссылкой на официального представителя Пенса Девина О’Мэлли.

«На этой неделе вице-президент Пенс продолжит работать из Белого дома после того, как его пресс-секретарь в пятницу сдал положительный тест на коронавирус», — отметил О’Мэлли.

Изначально различные СМИ сообщили о том, что из-за болезни Миллер Пенс отправился на самоизоляцию.

Теперь же источник, знакомый с вопросом, заявил изданию The Hill, что вице-президент, возможно, в течение нескольких дней будет просто держаться в тени и примет дополнительные меры предосторожности.

Между тем, как отмечают официальные источники, на самоизоляцию намерены отправиться Стивен Хан, глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), и Роберт Редфилд, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Кроме того, на «модифицированную» самоизоляцию уйдёт и Энтони Фаучи, ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям при Национальных институтах здравоохранения (NIH).

Все трое входят в возглавляемую Пенсом рабочую группу Белого дома по COVID-19. По имеющейся информации, Кэти Миллер на прошлой неделе принимала участие как минимум в одном заседании этой группы.