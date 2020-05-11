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Hill: Пенс продолжит работать из Белого дома, несмотря на болезнь своего пресс-секретаря

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Вице-президент США Майк Пенс и дальше будет работать из Белого дома, несмотря на то что его пресс-секретарь Кэти Миллер сдала положительный тест на коронавирус, пишет The Hill. Ранее СМИ сообщали о том, что после этого известия Пенс, возглавляющий рабочую группу Белого дома по борьбе с COVID-19, отправился на самоизоляцию.
Hill: Пенс продолжит работать из Белого дома, несмотря на болезнь своего пресс-секретаря
Reuters
Вице-президент США Майк Пенс продолжит работать из Белого дома, несмотря на то что в пятницу тест на коронавирус его пресс-секретаря Кэти Миллер дал положительный результат, пишет The Hill со ссылкой на официального представителя Пенса Девина О’Мэлли.  
 
«На этой неделе вице-президент Пенс продолжит работать из Белого дома после того, как его пресс-секретарь в пятницу сдал положительный тест на коронавирус», — отметил О’Мэлли.
 
Изначально различные СМИ сообщили о том, что из-за болезни Миллер Пенс отправился на самоизоляцию.
 
Теперь же источник, знакомый с вопросом, заявил изданию The Hill, что вице-президент, возможно, в течение нескольких дней будет просто держаться в тени и примет дополнительные меры предосторожности.
 
Между тем, как отмечают официальные источники, на самоизоляцию намерены отправиться Стивен Хан, глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), и Роберт Редфилд, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
 
Кроме того, на «модифицированную» самоизоляцию уйдёт и Энтони Фаучи, ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям при Национальных институтах здравоохранения (NIH).
 
Все трое входят в возглавляемую Пенсом рабочую группу Белого дома по COVID-19. По имеющейся информации, Кэти Миллер на прошлой неделе принимала участие как минимум в одном заседании этой группы.
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Hill США Северная Америка
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