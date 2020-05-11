Hill: Пенс продолжит работать из Белого дома, несмотря на болезнь своего пресс-секретаря

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Times: российские офицеры лишатся каракулевых шапок по инициативе Путина Times
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Врачи отмечают положительную динамику в состоянии Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает проходить плановое лечение от коронавируса, врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья.
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Футболисты «Реала» возобновили тренировки на клубной базе
Мадридский «Реал» возобновил тренировочный процесс на клубной базе после карантина, связанного с пандемией коронавируса.
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Более 50% заболевших коронавирусом в Подмосковье проходят лечение дома
Более половины от общего числа инфицированных коронавирусом в Московской области не имеют клинических симптомов заболевания и проходят лечение в домашних условиях, заявила главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Зинаида Труш.
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Прокуратура начала проверку после пожара в Красногорске
Прокуратура Московской области начала проверку соблюдения требований законодательства в связи с пожаром в частном хосписе в подмосковном Красногорске, где погибли девять человек.
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В СК рассказали, как ведут дела о преступлениях, совершённых в годы Великой Отечественной войны
В Следственном комитете России рассказали, как ведут дела о преступлениях, совершённых в годы Великой Отечественной войны.
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Медсестра из краснодарской больницы рассказала о работе по борьбе с COVID-19
Медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко рассказала о работе по борьбе с COVID-19.
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В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 31 мая
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлён до 31 мая. Соответствующее решение принял губернатор Александр Моор.
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Тихонов: если Польховского назначить в сборную, то рейды полиции станут нормой
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил кандидатуру Валерия Польховского на пост главного тренера сборной России.
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Россия оказалась на третьем месте по числу заболевших коронавирусом
Россия оказалась в тройке стран с наибольшим числом выявленных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.
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В ЕК призвали Евросоюз готовиться ко второй волне коронавируса
Странам Евросоюза следует предпринять необходимые меры, чтобы быть готовыми ко второй волне распространения коронавирусной инфекции, предупредили в Европейской комиссии (ЕК).
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Тайсон: чувствую, что неудержим
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал о своём самочувствии после того, как заявил о намерении вернуться на ринг ради благотворительных поединков.
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Назначен временно исполняющий обязанности главы Ставрополя
Руководитель администрации Промышленного района Ставрополя Дмитрий Семёнов назначен временно исполняющим обязанности главы города, сообщила городская администрация.
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Спортивный директор «Автомобилиста»: Дацюк хочет играть
Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс заявил, что 41-летний нападающий Павел Дацюк решил продолжить спортивную карьеру.
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В Госдуме объяснили призыв Порошенко о санкциях против соцсетей России
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT призыв экс-президента Украины Петра Порошенко к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому созвать заседание СНБО и продлить санкции против российских социальных сетей и телеканалов.
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Фергюсону может потребоваться операция после UFC 249
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, который во время боя с соотечественником Джастином Гэтжи получил перелом орбитальной кости, может перенести операцию.
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Чернышенко: отчётность по статистике коронавируса обновляется ежечасно
Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 1» отметил, что информация от губернаторов, министерств и ведомств по ситуации с коронавирусной инфекцией собирается в режиме онлайн и обновляется ежечасно.
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Шлеменко: не расстроен, что не будет боя Фергюсона и Нурмагомедова
Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал поражение Тони Фергюсона от Джастина Гэтжи на турнире UFC 249.
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Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам. Речь пойдёт о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.
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Смолов приступил к групповым тренировкам в составе «Сельты»
Футболисты испанской «Сельты» вместе с российским форвардом Фёдором Смоловым приступили к тренировкам на базе клуба после карантина.
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Порошенко потребовал поддерживать санкции против российских соцсетей
Экс-президент Украины Пётр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского созвать заседание СНБО и продлить санкции против российских социальных сетей и телеканалов.
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Путин поручил развернуть в Белокаменке полевой госпиталь
Президент России Владимир Путин поручил к 20 мая развернуть в мурманском вахтовом посёлке Белокаменке полевой госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
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Боец Харитонов заявил, что устал от самоизоляции и переехал жить в горы
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов заявил, что переезжает из Москвы в горы, поскольку устал от столичной жизни и режима самоизоляции.
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Воробьёв навестил в больнице пострадавших при пожаре в Красногорске
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил больницу в Красногорске, куда доставили пострадавших при пожаре в частном хосписе.
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Источник: Дацюк продолжит карьеру и подпишет новый контракт с «Автомобилистом»
Известный хоккеист Павел Дацюк не намерен завершать карьеру и подпишет новый однолетний контракт с екатеринбургским «Автомобилистом».
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Гуф обвинил Кети Топурию в предательстве
Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, обвинил свою бывшую девушку Кети Топурию в предательстве.
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Путин поручил проследить за медпомощью хронически больным пациентам
Российский президент Владимир Путин поручил Минздраву и Росздравнадзору проследить за тем, чтобы больные хроническими заболеваниями в стране имели доступ к медицинской помощи.
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Гендиректор «Зенита» назвал крайний срок для решения о судьбе сезона-2019/20 в РПЛ
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда должно быть принято окончательное решение о судьбе розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.
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Умер экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалёв
Бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалёв скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщил его помощник Андрей Глазунов.
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Глава Ла Лиги заявил, что не знает точной даты возобновления сезона
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал информацию о возможном возобновлении чемпионата страны по футболу.
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Путин поручил подготовить рекомендации по отмене ограничений в России
Президент России Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета по противодействию коронавирусу подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с распространением инфекции.
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Тактаров объяснил поражение Фергюсона на UFC 249 возрастом
Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров объяснил, почему, по его мнению, Тони Фергюсон проиграл нокаутом Джастину Гэтжи в поединке за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
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Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году. Об этом сообщил адвокат задержанного Алексей Прохоров.
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Пике: провести Кубок Дэвиса без болельщиков будет тяжело
Футболист «Барселоны» Жерар Пике, являющийся одним из инвесторов и инициаторов изменения формата теннисного Кубка Дэвиса, оценил шансы провести турнир с болельщиками.
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Путин поручил представить национальный план восстановления экономики
Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
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Гимнастка Солдатова рассказала о реакции на уход Трусовой от Тутберидзе
Российская гимнастка Александра Солдатова призналась, что была шокирована уходом фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
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Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа
Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек и ещё девять пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета России.
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Названы регионы с наибольшим числом случаев заболевания коронавирусом
В России за сутки наибольшее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве (6169), Подмосковье (1079) и Санкт-Петербурге (307). Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
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В Иране во время инцидента на морских учениях погибли 19 человек
Армия Ирана сообщила о гибели 19 и ранении 15 человек в результате инцидента во время морских учений.
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В Совфеде отреагировали на заявление Климкина о Дне Победы
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
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Радимов: продавцы в магазинах рискуют больше, чем футболисты
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал завершение сезонов в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), а также высказал мнение, что чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) лучше полностью доиграть.
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В России за сутки от коронавируса вылечились 5495 человек
За сутки в России от коронавируса полностью вылечились 5495 человек, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с COVID-19.
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Госпитализированный боец UFC Фергюсон станцевал в больнице
Американец Тони Фергюсон, проигравший нокаутом соотечественнику Джастину Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249, станцевал в больнице, находясь под капельницей.
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В Госдуме оценили слова Климкина о России и праздновании Дня Победы
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
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В России за сутки скончались 94 пациента с коронавирусом
В России за сутки умерли 94 человека с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с COVID-19.
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В Казахстане карантинные ограничения планируют снимать постепенно
Власти Казахстана планируют снимать введённые из-за коронавируса ограничения в стране постепенно, по мере улучшения ситуации в каждом регионе, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
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Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
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В России за сутки выявили 11 656 случаев заболевания коронавирусом
В России за сутки выявили 11 656 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах. Общее число подтверждённых случаев достигло 221 344. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
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Источник: из квартиры сотрудницы РФС украли 50 млн рублей
Ограблена квартира председателя комитета женского футбола Российского футбольного союза (РФС) Полины Юмашевой.
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В МВД России заявили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции
Некоторые россияне демонстративно нарушают режим самоизоляции, иногда большими компаниями, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрий Валяев.
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Шестаков: Нурмагомедову вообще всё равно, с кем драться
Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков поделился мнением о следующем поединке чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.