DT: после 25 смертей в Южной Корее врачи призвали приостановить вакцинацию населения от гриппа

Несмотря на то что южнокорейские врачи и оппозиция призвали приостановить вакцинацию от гриппа после смерти 25 жителей страны, органы здравоохранения продолжат осуществление программы, пишет The Daily Telegraph. Власти страны отметили, что не нашли прямой связи между смертями и вакцинацией, но пообещали тщательно изучить весь процесс.

Органы здравоохранения Южной Кореи продолжат вакцинацию населения от гриппа, несмотря на призывы врачей приостановить программу, после того как за последние дни скончались не менее 25 человек, прошедших вакцинацию, сообщает The Daily Telegraph.

Как сообщили в Корейском агентстве по контролю и профилактике заболеваний, по крайней мере 22 из погибших, включая 17-летнего мальчика, приняли участие в кампании по бесплатной вакцинации 19 млн подростков и пожилых людей. При этом в стране существуют также платные услуги по предоставлению вакцины от гриппа, которыми, как ожидается, воспользуются ещё около 11 млн корейцев.

В системе здравоохранения страны заявили, что не обнаружили прямой связи между вакцинацией и смертями. «Число смертей возросло, однако в нашей команде считают маловероятным то, что это произошло в результате прививки», — заявил директор агентства Чон Ын Гён.

При помощи вакцинации в Южной Корее надеются предотвратить «двойную эпидемию» и избежать повышенной нагрузки на больницы на фоне пандемии.

«Я понимаю то, что люди обеспокоены этой вакциной, и сожалею об этом, — отметил министр здравоохранения Пак Нын Ху. — Мы изучаем причины, и ещё раз тщательно изучим весь процесс, в который вовлечены различные государственные ведомства, от производства до распространения».

Корейская медицинская ассоциация, в которую входит группа влиятельных врачей, а также оппозиция страны настоятельно призвали правительство приостановить все программы по вакцинации и обеспечить безопасность вакцин.

С момента возобновления программы 13 октября было вакцинировано около 8,3 млн человек, при этом было зарегистрировано около 350 случаев неблагоприятных реакций.Как отмечает The Daily Telegraph, властям пришлось отложить запуск бесплатной программы на три недели, после того как стало известно о нарушении условий хранения около 5 млн доз.