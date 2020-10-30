FAZ: объявление о частичном карантине немцы встретили со смешанными чувствами

Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о введении в стране частичного карантина вызвало у многих немцев смешанные чувства, сообщает Frankfurter Allgemeine. Некоторые считают, что эти меры несправедливы по отношению к тем, кто мало зарабатывает. Другие же считают, что ограничения недостаточно жёсткие, ведь в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.

Меры по борьбе с коронавирусом, согласованные в среду федеральными и земельными властями, у многих людей вызвали смешанные чувства.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Это невыносимо. Одни сидят в тепличных условиях, получают зарплату, причём большую, и могут себе это позволить. Многие же семьи не могут себе этого позволить. Поэтому государство готово помогать, но этого явно недостаточно. При этом когда-нибудь, через пару лет, налогоплательщикам придётся и за это расплачиваться. Мне происходящее не нравится.

МУЖЧИНА: Я поддерживаю это решение. В принципе, мы не знаем, насколько целесообразны отдельные меры, но мы ведь, по сути, ловим рыбу в мутной воде. Не знаем, что способствует распространению заболевания, а что нет. Необходимо снижать количество заражённых, и я готов во всём помогать. А ноябрь — вообще идеальный для этого месяц, потому что заняться и так особо нечем.

ЖЕНЩИНА: У меня двойственные ощущения, но я больше склоняюсь к мнению, что это правильно.

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Если честно, я не могу дать оценку. Очевидно, что что-то должно было произойти. Посмотрим, надеюсь, это поможет. Я, по крайней мере, ничего против не имею.

МОЛОДАЯ ДЕВУШКА: Проблематичным будет проследить за тем, не продолжают ли люди встречаться по своим домам. Не знаю, как это можно проконтролировать. Это самый спорный момент, потому что тогда непонятно, имеет ли смысл закрывать гастрономические заведения.

ВТОРОЙ МУЖЧИНА: Я считаю и боюсь, что этого недостаточно, если принять во внимание тот большой опыт, который мы скопили за прошедшие месяцы. Но такое решение трудно принимать. Несправедливостей не получится избежать. Не хотелось бы оказаться на месте тех, кто принимает решение. Это очень непросто. Теперь удалось согласовать меры, а то мы уже запутались, когда и что будет происходить. Теперь же есть единое решение. Я считаю, что это хорошо. Но я боюсь, что ситуация будет только ухудшаться, и стоит рассчитывать на ужесточение мер.

Дата выхода в эфир 29 октября 2020 года.