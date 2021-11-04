Cтолтенберг: нам выпал исторический шанс покрепче связать НАТО и ЕС
«У нас есть исторический шанс повысить уровень сотрудничества НАТО с ЕС», — заявил в ходе заседания Совета северных стран в Копенгагене генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он считает, что нужно воспользоваться тем, что президент США Джо Байден и его администрация намерены укрепить трансатлантическое сотрудничество и присутствие НАТО в Европе, пишет портал wPolityce.
«Это именно то, что нам, европейцам, необходимо принять… Если мы не договоримся, то нам не добиться успеха», — добавил он. Столтенберг подчеркнул, что в основу сотрудничества США с Европой должен ложиться сам ЕС. Он назвал себя его сторонником и «частным членом». Таким образом бывший премьер Норвегии напомнил о двух референдумах, в ходе которых его соотечественники отклонили членство в ЕС.
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