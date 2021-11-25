Польские эксперты: россияне мобилизуют силы на разных «фронтах», чтобы сильнее надавить на ЕС

19:06
Депутаты Калининградской областной думы поддержали законопроект о QR-кодах
Депутаты Калининградской областной думы поддержали федеральный законопроект о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест и транспорта.
19:05
Врио главы МЧС Чуприян прибыл на шахту «Листвяжная»
Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян прибыл на шахту «Листвяжная» для координации поисково-спасательных работ.
18:59
Источник: Рангник и МЮ договорились о подписании контракта
Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник и «Манчестер Юнайтед» согласовали условия подписания контракта на пост главного тренера английского клуба.
18:57
Генпрокурор России провёл встречу с главой Финансовой гвардии Италии
Генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл встречу с главой Финансовой гвардии Италии Джузеппе Дзафараной.
18:51
В шахте «Листвяжная» нашли тела троих пропавших ранее горноспасателей
Найдены тела троих горноспасателей, ранее пропавших в ходе спасательных работ на шахте «Листвяжная», где произошло задымление, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию шахты.
18:49
«Роскосмос» сообщил о затоплении космического корабля «Прогресс МС-17» в Тихом океане
Космический корабль «Прогресс МС-17» после завершения миссии затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
18:40
Артета заявил, что хочет вернуть Венгера в «Арсенал»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сообщил о намерении вернуть бывшего наставника канониров Арсена Венгера обратно в клуб.
18:36
В Петербурге продлили ограничения из-за пандемии до 31 января
Пресс-служба администрации губернатора города Санкт-Петербурга сообщила, что ограничения, введённые в городе из-за пандемии, продлеваются до 31 января.
18:29
Следователи предъявили ректору Шанинки Зуеву обвинение по делу о мошенничестве
Следствие предъявило ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву обвинение по делу о мошенничестве.
18:28
Премьер Польши выступил за торговые санкции против Белоруссии
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, по его мнению, торговые санкции против Белоруссии были бы эффективными.
18:28
Зеленский намерен провести пресс-марафон 26 ноября
Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести пресс-марафон 26 ноября.
18:23
Все шахты в Кузбассе проверят на взрывобезопасность после аварии на «Листвяжной»
Все угольные и рудные шахты в Кемеровской области проверят на взрывобезопасность после аварии на «Листвяжной», где, по последним данным, погибли 11 человек.
18:21
Более 500 победителей конкурса «Мастера гостеприимства» посетят регионы России
Полуфиналисты и финалисты первого и второго сезонов всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» награждены поездками по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».
18:20
Темой Рождественских чтений в Подмосковье стало 350-летие со дня рождения Петра I
В учебно-методическом центре «Авангард» прошло торжественное мероприятие, посвящённое московским областным Рождественским чтениям. Темой стало 350-летие со дня рождения Петра I.
18:20
Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни
Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе до конца текущей недели.
18:20
В Омской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
В Омской области прививку от COVID-19 сделал 884 061 житель. Завершили иммунизацию 629 588 человек.
18:20
Финансовый аналитик Егоров прокомментировал динамику курсов евро и доллара
Финансовый аналитик Александр Егоров прокомментировал динамику курсов евро и доллара.
18:19
Профессор Щербаков прокомментировал ситуацию с мигрантами в Москве
Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков прокомментировал ситуацию с мигрантами в Москве.
18:19
ЭСК: судья ошибочно дал пенальти в ворота «Краснодара» в матче со «Спартаком»
Главный судья Алексей Сухой не должен был назначать пенальти в ворота «Краснодара» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком» (2:1).
18:19
Ресторатор Миронов перечислил факторы, влияющие на повышение цен в ресторанах
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов прокомментировал информацию о том, что российские рестораны анонсировали повышение цен на 15% в 2022 году.
18:18
МЧС предупреждает о штормовом ветре в Свердловской области
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что в регионе ожидается штормовой ветер порывами до 18 м/с.
18:18
В Петербурге перенесли сроки введения QR-кодов для посещения общепита и ряда магазинов
Пресс-служба администрации губернатора города Санкт-Петербурга сообщила, что введение QR-кодов в городе для посещения заведений общепита и ряда магазинов перенесли на 27 декабря.
18:09
Отряд горноспасателей перестал выходить на связь из шахты «Листвяжная» в Кузбассе
Отделение горноспасателей пропало в ходе поисковых работ в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, организованы поиски. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
18:06
Меркель призвала «оставаться открытыми для диалога» в вопросе украинского урегулирования
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что в вопросе украинского урегулирования следует «оставаться открытыми для диалога» между участниками.
18:04
В Дагестане поддержали законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест
Народное собрание Дагестана поддержало законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест.
18:03
В Чехии с 26 ноября введут режим ЧС из-за ситуации с коронавирусом
Правительство Чехии приняло решение о введении в стране с 26 ноября режима ЧС в связи с распространением коронавируса.
18:02
Томшин стал пятым в спринте на этапе Кубка IBU в Швеции
Россиянин Василий Томшин занял пятое место в спринтерской гонке на 10 км на этапе Кубка IBU в Идре (Швеция).
18:02
Лавров подтвердил главе МИД Японии готовность России продолжать диалог о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с японским коллегой Ёсимасой Хаяси и подтвердил готовность Москвы продолжать диалог по вопросу о мирном договоре.
18:02
Россия продлила Сербии цену на газ в $270 за тысячу кубов на следующие шесть месяцев
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия продлила сербской стороне цену на газ в $270 за 1 тыс. куб. м на следующие шесть месяцев.
17:56
Умер народный артист России Леонид Зимненко
Народный артист России, певец Леонид Зимненко скончался на 79-м году жизни.
17:53
Мишустин: медицинская помощь должна быть доступна гражданам во всех регионах России
Качественная медпомощь должна быть доступна каждому гражданину во всех регионах России. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.
17:51
Премьер Польши допустил, что вместо мигрантов с Ближнего Востока на границе появятся афганцы
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вместо мигрантов с Ближнего Востока на польскую границу могут попасть беженцы из Афганистана.
17:49
Семьи погибших на шахте «Листвяжная» горняков дополнительно получат по 2 млн рублей
Семьи погибших при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, помимо положенных по закону выплат, получат по 2 млн рублей, сообщила РИА Новости представитель холдинга СДС, в состав которого входит шахта.
17:46
Мишустин отметил негативное влияние пандемии на достижение демографических показателей
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пандемия существенно влияет на достижение демографических показателей, властям необходимо принимать меры для исправления этой ситуации.
17:44
Гаврилов: удача помогла «Спартаку» обыграть «Наполи» в Москве
Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал победу московского клуба над «Наполи» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА (2:1).
17:40
Более тысячи мигрантов изъявили желание вернуться из Белоруссии в Ирак
Консул Ирака в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани заявил, что более тысячи мигрантов изъявили желание покинуть белорусскую территорию и вернуться на родину.
17:40
Истребители ВВС Белоруссии и ВКС России выполнили полёт вдоль белорусской границы
Белоруссия и Россия провели полёт смешанной тактической группы в рамках патрулирования воздушного пространства вдоль белорусской границы, в нём принимали участие многофункциональные истребители Су-30СМ. Как отметили в Минске, решено нарастить состав дежурных сил ПВО вблизи границы республики, а также регулярно проводить совместное патрулирование.
17:31
Меркель отметила важность транзита газа через Украину в вопросе «Северного потока — 2»
Врио канцлера Германии Ангела Меркель заявила о важности сохранения транзита газа через Украину при обсуждении ситуации с газопроводом «Северный поток — 2».
17:21
Источник: ЦСКА предложит Лаву работу в клубе
Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав может стать сотрудником армейского клуба.
17:21
Президент Польши заявил об отсутствии военной угрозы из-за миграционного кризиса
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не видит непосредственной военной угрозы из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
17:20
Генсек НАТО: Польша сама справляется с миграционным кризисом
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Польша без участия альянса, самостоятельно справляется с миграционным кризисом.
17:19
Власти Алтайского края обсудили перспективы сотрудничества с Китаем
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Чжан Ханьхуэем.
17:16
На Ямале принят региональный бюджет на 2022 год
В Ямало-Ненецком автономном округе утвердили региональный бюджет на 2022 год. По словам экспертов, доходная часть пополнится почти на 248 млрд рублей.
17:15
В Белоруссии сообщили о создании с Россией международной группы по расследованию геноцида
Россия и Белоруссия формируют международную следственную группу по расследованию дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны, сообщил белорусский генеральный прокурор Андрей Швед на встрече с послом Израиля в Минске Алексом Гольдманом-Шайманом.
17:13
Одинцовский городской округ принял 4 млн туристов в 2021 году
Одинцовский городской округ посетили 4 млн туристов в 2021 году, заявили в Комитете по туризму Московской области.
17:12
Депутаты заксобрания Ростовской области поддержали законопроект о QR-кодах
Депутаты законодательного собрания Ростовской области поддержали большинством голосов федеральный законопроект о QR-кодах в общественных местах.
17:09
Вирусолог Скулачёв прокомментировал ситуацию с пандемией
Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Скулачёв прокомментировал ситуацию с пандемией.
17:07
В Польше выразили опасения в связи с возможной эскалацией насилия на границе с Белоруссией
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что опасается возможного открытия огня и эскалации насилия на белорусско-польской границе.
17:07
Детский омбудсмен Ярославская прокомментировала ситуацию с сиротами в Москве
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская прокомментировала ситуацию с положением сирот в столице.
17:06
Детский писатель Игнатова рассказала о новой книге
Детский писатель и поэт Анна Игнатова, ставшая победителем конкурса им. Корнея Чуковского в номинации «За лучшее произведение в прозе для детей от 8 до 12 лет», рассказала о своей сказке «Принцесса Торнада».