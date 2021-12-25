Вести: эксперты считают, что Украине пришло время возвращаться к прямым поставкам газа из России

Хотя украинские власти уверяют, что ситуация в энергетическом секторе страны более-менее стабильная, эксперты не разделяют подобного оптимизма. Как пишут «Вести», пока положение спасает атомная энергетика, которая работает на полную мощность, но если хотя бы один реактор выйдет из строя, веерные отключения могут стать объективной реальностью. И в данных реалиях всё больше экспертов склоняются к тому, что всё-таки пришло время возвращаться к прямым поставкам газа из России.

Стоимость газа в Европе продолжает бить рекорды, а морозы, которые накрыли Украину в последние дни, только увеличили потребление энергоресурсов внутри страны. Как пишут «Вести», хотя правительство уверяет, что ситуация в энергетике более-менее стабильная, эксперты не разделяют подобного оптимизма: уголь хоть и подвезли, но его всё равно в шесть раз меньше нормы.

Как продолжает издание, пока ситуацию спасает атомная энергетика, которая работает на полную мощность, но если хотя бы один реактор выйдет из строя, веерные отключения могут стать объективной реальностью. Ещё сложнее ситуация обстоит с газом. И тут уже дело не столько в цене, сколько в его физическом наличии. Дело в том, что Украина не имеет долгосрочных газовых контрактов, и всё, на что приходится надеяться, это реверсные поставки из Европы по рыночным ценам. Однако они будут возможны только в том случае, если самой Европе хватит газа.

«Максимальную нагрузку сегодня несёт «Энергоатом». Он удерживает ситуацию в энергетике за счёт атомной генерации. И дай бог, чтобы в таком режиме атомные блоки и работали. Что касается угля, то его мало. Но его объём уже на столь критическом уровне, как был пару месяцев назад. Сейчас порядка 460 тысяч тонн угля. Плюс Украина добывает ежедневно ещё около 40. И, конечно же, те суда, которые в срочном режиме закупили ДТЭК, компенсируют увеличение потребления угля. А что будет дальше, прогнозировать очень сложно. Что будет в январе и феврале, очень трудно сейчас сказать», — поделился с «Вестями» экс-министр энергетики Иван Плачков.

В условиях дефицита угля некоторые крупные украинские ТЭЦ уже перешли на газ.

«По крайней мере, две столичные ТЭЦ и одна харьковская уже намного активнее сжигают газ. Но стоимость электроэнергии при таком производстве просто космическая. Это, в свою очередь, увеличивает риски по газу к концу отопительного сезона. Если по углю ещё можно проскочить, ведь всё будет зависеть от реального потребления электроэнергии и возможности импорта, и то уже сегодня есть тревожные звоночки, что Лукашенко может прекратить транзит электроэнергии через Украину в Литву, то вот по газу всё куда сложнее», — отмечает энергетический эксперт Дмитрий Марунич.

Он отмечает, что основная надежда сегодня на погоду.

«Что будет дальше, зависит от нескольких факторов. Во-первых, температурный режим. Если будут холода, то ситуация останется стабильно сложной. Возможно, даже критической. Возможно, будут веерные отключения. Никто эту вероятность не отменял. Будет тепло — будет легче», — сказал Марунич.

В такой ситуации всё больше экспертов склоняются к тому, что всё-таки пришло время возвращаться к прямым поставкам газа из России.

«Семь лет жизни в такой ситуации уже, откровенно говоря, подталкивают Украину к возврату к прямым поставкам газа из России. И я в этом проблемы не вижу. Я понимаю политическую подоплёку отказа. Но мы же коксовый уголь импортируем из России? Импортируем! За транзит деньги получаем? Получаем! Ядерное топливо также покупаем. То есть в чём проблема взять газ? Я понимаю, конечно, в чём проблема. Европейские и международные компании вытеснили «Газпром» с украинского рынка. Россия минимизировала отношения с Украиной. А европейцы подхватили. И нам продают тот же российский газ, но со своей маржой. Поэтому, мне кажется, тут вообще не о чем разговаривать. Да, можно и нужно брать», — считает сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Подобного мнения придерживается и замглавы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

«Возвращение к прямым контрактам с Россией, как по мне, вопрос неминуемый. Но я уже вижу, как начнут раскачивать ситуацию внутри Украины. Я понимаю, «патриоты» построили схему, при которой мы российский газ покупаем через посредников. А если мы напрямую начнём закупать, то это «зрада». Но что, простите, нам делать? Европа нам не помогает, а, скорее, наоборот, толкает в газовые объятия России», — говорит Кучеренко.