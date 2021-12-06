24 канал: на Украину прибыл уже второй корабль с американским углём

Второе судно с углём из США и Колумбии прибыло на Украину. Как передаёт «Телеканал новин 24», до конца января следующего года планируется прибытие ещё пяти таких кораблей, которые в сумме должны доставить в страну 470 тысяч тонн дефицитного в настоящий момент груза.
На Украину прибыло второе судно с углём из США и Колумбии. Как пишет «Телеканал новин 24», до конца января 2022 года таких кораблей будет ещё пять, и в целом страна должна получить 470 тыс. тонн дефицитного в настоящий момент груза.
Уголь со второго судна предназначен для нужд теплоэлектростанций компании «ДТЭК Энерго». Первая партия, имевшая то же назначение, прибыла ещё 20 ноября.
«Мы мобилизовали весь имеющийся ресурс для того, чтобы в этих сверхсложных условиях обеспечить стабильность энергосистемы, свет и тепло в домах украинцев, особенно в отопительный сезон», — прокомментировал событие гендиректор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.
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