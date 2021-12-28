Handelsblatt: энергетические санкции против России вернутся ЕС бумерангом

Евросоюз и США угрожают главе Кремля Владимиру Путину тем, что обратят его «оружие» — поставки газа — против него самого, и планируют принять энергетические санкции, пишет Handelsblatt. Но они могут вернуться им бумерангом, и особенно Германии, ряд сфер производства в которой конкурентоспособны на мировом рынке исключительно благодаря поставкам дешёвых энергоресурсов из России. Так что это ещё большой вопрос: «Может ли ЕС позволить себе экономическую войну против России?»

Месяцами эксперты по безопасности обвиняют главу Кремля Владимира Путина в том, что он использует дефицит энергоресурсов на европейском рынке во враждебных целях, пишет Handelsblatt. Теперь же в Брюсселе хотят «обратить это оружие против него самого». Чтобы российский президент отказался от «игр за власть» на Украине, США и ЕС пригрозили ему энергетическими санкциями.

Но в Берлине обеспокоены, что эти штрафные меры могут «вернуться бумерангом», продолжает издание. Уже сейчас цены на энергию в Европе находятся на рекордном уровне, а газовые хранилища недостаточно заполнены, чтобы обеспечить людей теплом в холодную зиму. «Может ли ЕС вообще позволить себе экономическую войну против России?» — задаются вопросом авторы статьи Моритц Кох и Клаус Штратман.

Бывший кандидат в президенты США Джон Маккейн как-то назвал Россию «бензоколонкой, которая притворяется государством». С его стороны это, конечно же, была провокация, но по сути он прав. Как экономическая держава Россия не очень влиятельна. В этом плане её опережает даже Италия. Властью же Москва обладает благодаря силе своей армии и экспорту газа и нефти. Но в этом и уязвимость государства. Без доходов от торговли сырьём Кремль не сможет финансировать свою огромную военную машину. Наполняемость российского бюджета почти наполовину обеспечивается за счёт продажи нефти и газа. Это и причина, почему энергетические санкции Вашингтона считаются наиболее действенными мерами устрашения, объясняет издание.

Для Германии же Россия — один из важнейших поставщиков энергоресурсов. Конечно, в случае, если Берлин решит отказаться от российского природного газа, нефти и угля, альтернативы можно будет найти, так что у Кремля не такой уж и большой потенциал для шантажа. Но всё же ряд сфер производства в Германии, например химическая промышленность, очень сильно зависят от дешёвых энергоресурсов из России, ведь они позволяют им быть конкурентоспособными на мировом рынке. Если же немецкие власти захотят заменить своего большого восточного соседа странами-поставщиками, которые не вызывают никаких политических подозрений, быстро выяснится, что их не так уж и много. «Эту реальность Германия — промышленно развитая, но не богатая ресурсами страна — должна принять», — советуют авторы статьи.

Поэтому требования принять против России энергетические санкции вызывают сомнения, продолжает Handelsblatt. «Грозить своей собственной необеспеченностью — это не умная стратегия», — заявил как-то политик от Христианско-демократического союза Норберт Рёттген, отвечая на вопрос: «Стоит ли отказаться от «Северного потока — 2», если Россия будет использовать его как политическое оружие?»

При этом сильнее всего на остановке немецко-российского проекта настаивают американцы, и они очень радуются заявлениям новой главы МИД Германии от партии зелёных Анналены Бербок: она также настаивает на том, что трубопровод не стоит запускать. Но её партнёр по коалиционному правительству социал-демократ Олаф Шольц считает иначе. Он выступает за реализацию проекта и называет его «частной экономической инициативой».

Немецкие поставщики газа, в свою очередь, прилагают все возможные усилия для того, чтобы в квартирах граждан ФРГ этой зимой не было холодно. Но эксперты всё равно не исключают, что могут случиться перебои в энергоснабжении. То, что голубого топлива будет не хватать, становится понятно по степени наполненности немецких газгольдеров, которая опустилась ниже отметки 60%. При этом не стоит ждать, что США придут на помощь со своим сжиженным природным газом. В Вашингтоне говорят, что всё решает рынок и они не могут указывать компаниям, кому продавать свои энергоресурсы. А так как в Азии сейчас за них платят больше, танкеры с СПГ предпочитают плавать в Японию, Тайвань или Южную Корею, а не в Европу.