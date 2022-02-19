Welt: ЕС строит планы по эвакуации своих граждан с Украины на случай войны с Россией

Европейцы опасаются возможного роста напряжённости в украинском кризисе, отмечает немецкая газета Die Welt. По словам вице-председателя Еврокомиссии, Брюссель строит планы о том, где разместить беженцев в случае войны, а также о том, как быстро эвакуировать с Украины граждан ЕС, потому что сейчас в стране проживает около 20 тыс. граждан Евросоюза.

Еврокомиссия предостерегает о возможности дальнейшего обострения напряжённости между Москвой и Киевом. «Развитие напряжённости в конфликте на Украине будет означать большую угрозу для европейской безопасности с глобальными последствиями», — заявил в беседе с журналистами немецкой газеты Die Welt вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Он также сообщил, что в случае войны Еврокомиссия поможет странам ЕС вывезти своих граждан с Украины. «Сейчас на Украине проживает около 20 тысяч граждан ЕС, а также значительная группа населения с корнями в ЕС, которым потребуется поддержка. ЕС также готов мобилизовать существенную гуманитарную помощь и помочь в защите гражданского населения», — сказал Схинас. Он также предостерёг о том, что в случае дальнейшего обострения кризиса миграционное давление на страны Евросоюза может возрасти: «По прогнозам, может прийти от 20 тысяч до более чем миллиона беженцев».

Схинас подчеркнул, что беженцы — как это уже было в Белоруссии — могут стать инструментом против ЕС и сознательно использоваться как средство давления. Также политик из Греции пояснил, что планирование европейцами действий на случай чрезвычайной обстановки также затрагивает газоснабжение и безопасность в кибернетической сфере. Поэтому Еврокомиссия уже основала специальное подразделение для борьбы с кибернетическими угрозами и готовится к различным сценариям.

По замечанию Die Welt, предостережения из Брюсселя о росте числа беженцев не случайны. Польша, где уже сейчас проживают около 1—1,5 млн украинцев, уже предпринимает конкретные шаги по планированию дальнейших действий. По словам министра внутренних дел Матеуша Каминьского, возможны «различные сценарии». Его заместитель рассчитывает на то, что в страну прибудут до миллиона беженцев, «спасающихся от огня, смерти и зверств войны».

Как напоминает издание, недавно правительство Польши потребовало от городских властей указать объекты для размещения беженцев. При этом правительство обещало, что содержание беженцев будет на 100% финансироваться государством.

В отличие от беженцев, например, из Африки, мигрантов с Украины в Польше пока принимали хорошо, пишет Die Welt. Однако сейчас растёт беспокойство по поводу того, что с ростом числа беженцев отношение к ним может измениться. Советник президента Дуды Анжей Дера недавно заявил: «Это будет испытание на настоящий гуманизм. Польша, разумеется, примет столько беженцев, сколько сможет, но мы не в состоянии принять всех».

Все страны Евросоюза должны помочь Польше. «Мы подготовлены, но нам тоже понадобится поддержка. В чрезвычайных ситуациях необходима солидарность», — подчеркнул Дера.

Для Польши, однако, проблемой могут стать не только украинские беженцы. На Украине проживают, в том числе, многочисленные беженцы из Азии и Африки, а также из Афганистана. До сих пор Варшава резко отказывалась принимать мигрантов из исламских стран, подчёркивает немецкая газета Die Welt.