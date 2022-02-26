Euronews: Европа принимает украинских беженцев

В польский город Пшемысль прибыли первые несколько сотен беженцев с Украины. Как передаёт Euronews, другие страны Европы также выразили готовность принять украинских беженцев в случае необходимости. Только в Литве зарегистрировано около 10 тысяч пунктов по размещению людей.

Первые беженцы с Украины прибыли в польский город Пшемысль, расположенный в 10 километрах от границы. Одни приехали на поезде, другие — на автомобиле. Во второй половине дня поезд из Харькова привёз в Пшемысль несколько сотен человек, спасающихся от российской агрессии.

«Нам крупно повезло, что удалось покинуть Украину на предпоследнем поезде, который шёл на запад, — рассказывает Александр из Киева. — Мы провели последние 16 часов, используя все возможности, чтобы сюда добраться. Мы все, много людей, множество наших друзей получат статус беженца, но нам повезло, что мы заранее приготовились к такому варианту. Мы очень счастливы, что у нас есть друзья в Польше, которые готовы помочь».

Граждане Украины пытаются найти приют и по другую сторону венгерской границы.

Жители подконтрольных Киеву регионов в Донбассе также пытаются покинуть родные места, опасаясь эскалации военных действий.

Многие страны Европы уже выразили готовность принять украинских беженцев в случае необходимости. Так, МВД Литвы зарегистрировало около 10 тысяч пунктов по размещению людей.

Дата выхода в эфир 25 февраля 2022 года.