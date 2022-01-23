Insider: культурные различия помогают родителям за пределами США избегать нервных срывов в карантин

Многие родители в США находятся на грани нервного срыва из-за того, что во время пандемии COVID-19 постоянно закрываются школы и детские сады — в результате им сложно обеспечивать постоянный уход за детьми, сохраняя спокойствие. Однако в других странах мира ситуация выглядит не такой сложной благодаря различным культурным особенностям и традициям, которые помогают семьям с детьми избегать стрессов даже в карантин. Об этом рассказали родители разных национальностей в интервью Insider.

Борьба с COVID-19 и долгие периоды домашней изоляции создают трудности для семей с детьми практически во всём мире. Однако в США, как показывают опросы, большинство родителей живут в условиях постоянного стресса. В условиях, когда многие детские сады и школы закрываются, причём некоторые из них — насовсем, им приходится постоянно заниматься уходом за детьми самостоятельно и в то же время работать и решать другие проблемы. Это приводит к тому, что многие со временем «выгорают» и уже находятся на грани нервного срыва, пишет Insider.



Как показал опрос среди родителей, проведённый в 42 странах мира, именно американцы оказались на первом месте по уровню эмоционального «выгорания» среди родителей. Чтобы выяснить, почему так происходит и что помогает семьям за пределами США получать больше поддержки и испытывать меньше стресса, журналисты поговорили с представителями разных национальностей о том, как они справляются и чем занимают своих детей в период пандемии.



Как им удалось выяснить, основные различия заключаются в том, что в странах Латинской Америки традиционно очень ценят общение и поощряют встречи детей с друзьями, благодаря чему нагрузка на родителей снижается и они получают больше времени для отдыха и других дел. Мексиканка Диана Буэно Бьелетто рассказала в интервью Insider, что её дети часто играют и общаются в парках, на детских площадках и на пляже, даже если школы и садики закрыты. По её словам, общение в Мексике для многих традиционно является даже более важным и ценным, чем здоровье.



Несмотря на то что Мексика только сейчас начинает прививать подростков в возрасте от 15 до 17 лет и заметно отстаёт от США по темпам вакцинации взрослого населения, многие родители рассказали, что они вполне «адаптировались» к жизни в условиях пандемии. Луис Энрике Родригес пояснил журналистам, что многие здесь полагаются на поддержку семьи и других родственников, которые помогают заботиться о детях, чтобы родители смогли перезарядиться и спокойно поработать или отдохнуть.



В свою очередь, мама четырёх детей Виолетта Нотингер из Аргентины рассказала, что, когда доступ в общественный транспорт ограничили из-за пандемии, ей пришлось обходиться без помощников и это было сложно. Но со временем родители объединили свои ресурсы и начали нанимать частных репетиторов для небольших групп детей, которые приходили и занимались у кого-то дома. Это позволило им продолжить обучение и сохранять социальные контакты, помогая друг другу и минимизируя риски заражения.



В Европе дополнительную поддержку семьям иногда также обеспечивают другие родственники, особенно бабушки и дедушки — например, так происходит в Италии. «Здесь вы видите, как бабушки и дедушки забирают детей после школы, а семьи обмениваются заботой о детях. Если вам нужна помощь, у вас не возникнет проблем с её поиском», — рассказала в интервью Insider Кэндис Крисционе, которая живёт со своей семьёй недалеко от Флоренции. По её словам, у многих итальянцев есть отличная система поддержки, когда речь идёт о воспитании детей. Кроме того, в этой стране придерживаются строгих правил по ношению масок в общественных местах, а уровень вакцинации среди населения уже достиг 75%, сообщается в статье.



В Швейцарии меньше, чем в США, проявляется индивидуализм, что позволило гораздо более эффективно провести вакцинацию населения и сократить для всех время пребывания в изоляции. Об этом рассказала корреспонденту Insider американская эмигрантка Рэйчел Мейер, которая сейчас живёт с семьёй в Швейцарии, где вакцинировано 69% населения. По её словам, благодаря еженедельному массовому тестированию и обязательному требованию носить маски для учеников там удавалось практически не закрывать школы. Это способствовало психическому благополучию как родителей, так и учеников.



Это помогло избегать лишних стрессов и сохранять душевное равновесие как родителям, так и детям, подчеркнула Мейер. Она отметила, что среди швейцарцев развито чувство коллективной ответственности за общественное здравоохранение, которое в США практически отсутствует, поэтому она рада, что ей не пришлось оказаться на родине в период пандемии: «Трудно оставаться здоровым, когда половина общества считает, что COVID-19 — это розыгрыш».



Пер Ола Уольд-Ольсен из Норвегии рассказал, что в его стране большинство жителей доверяет правительству и общественным институтам. При этом оба родителя обычно в равной степени вносят свой вклад в воспитание детей, что позволяет избежать повышенной нагрузки на кого-то одного. Поэтому даже при переходе на дистанционную работу и домашнее обучение большинство семей хорошо с этим справляются. «Родители, скорее, больше разочарованы тем, что мы теперь можем меньше бывать в офисе, путешествовать и встречаться большими группами», — пояснил он в интервью Insider.



По его словам, равномерное распределение обязанностей по дому и по воспитанию детей существовало в стране и до пандемии. И хотя перевод на дистанционное обучение потребовал от родителей уделять больше времени, чтобы помочь детям во всём разобраться, работодатели пошли им навстречу, позволив адаптироваться и перейти на укороченный график, отметил Уолд-Ольсен.