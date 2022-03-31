Le Monde: в Китае новый исследовательский центр займётся вопросами «наследования красного гена»

В Пекине создан Национальный исследовательский центр по вопросам наследования красного гена. Как сообщает Le Monde, учреждение будет работать под руководством теоретического подразделения отдела пропаганды ЦК КПК и, став частью массивной партийной образовательной системы, будет заниматься воплощением в жизнь основных идей Си Цзиньпина о передаче коммунистического духа и традиций.

В Китае было создано особое учреждение: Национальный исследовательский центр по вопросам наследования красного гена, сообщает Le Monde.

По данным официальной газеты Коммунистической партии страны (КПК) «Жэньминь жибао» (People’s Daily), на необходимость создания подобного центра указал сам председатель КНР Си Цзиньпин. Он заявил: «Следует обеспечить просвещение для всей партии и направить её на то, чтобы всеми силами распространять красную традицию, сохранять наследование красного гена и присутствие коммунистического духа в крови».

Как отмечает Le Monde, в небольшой заметке китайского издания слово «красный», которое в китайском языке также имеет значение «революционный» или «с высоким уровнем политической сознательности», упоминается 12 раз. Главные цели нового центра заключаются в том, чтобы, «руководствуясь идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху», «последовательно воплощать в жизнь важные суждения генсекретаря о содействии наследованию красного гена», а также «реальными действиями способствовать благополучному открытию XX-го Всекитайского съезда КПК».

Le Monde напоминает, что XX-й съезд Коммунистической партии пройдёт осенью этого года и именно на нём, как ожидается, Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генсека КПК и председателя КНР.

Новый центр, который базируется в Пекине, работает под руководством теоретического подразделения отдела пропаганды ЦК КПК. Он станет дополнительным «красным камнем» в прочном основании и без того массивного партийного образовательного аппарата.

Газета обращает внимание, что понятие «красный ген», которое отсылает к истории КПК и вопросу о передаче революционного духа её основателей, далеко не ново для современного Китая. Впервые такое выражение встречается в 2008 году в Газете Народно-освободительной армии Китая (PLA Daily) и используется для иллюстрации тесной связи армии с партией. Однако после прихода к власти Си Цзиньпина в 2012 году словосочетание стало использоваться намного чаще. И в 2017 году на XIX-м съезде партии председатель заявил: «Чтобы закрепить настояния партии в армии, мы будем проводить образовательную кампанию на тему «передачи красного гена и реализации задачи по усилению вооружённых сил».

Впрочем, подобная кампания затронула не только военных. К примеру, в 2018 году провинция Цзянси решила внедрять в учебники для детей «красную культуру», которая помогла бы учащимся унаследовать тот самый «красный ген».

Сам Си Цзиньпин во время выступления по случаю 100-летия со дня основания КПК в 2021 году подчеркнул: «Мир, дружба, гармония — китайская нация передаёт и исследует эти концепции на протяжении уже более 5 тысяч лет. В крови китайцев нет ни единого гена, который толкал бы его на завоевания и установление господства».

«Что ж, нас это успокоило», — комментирует Le Monde.