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France 2: ради возрождения страны Пекин борется с «декадансом» и закручивает гайки

Материал представлен в переводе ИноТВ
В Китае с некоторых пор не в почёте пирсинг, татуировки, окрашенные волосы и видеоигры — по мнению Коммунистической партии, эти атрибуты «упаднического» Запада мешают строить социалистическое общество. Ради возрождения страны государство старается контролировать даже частную жизнь своих граждан: теперь за плохое поведение детей, которым пытаются с детства прививать патриотизм и трудолюбие, будут отвечать родители, рассказывает France 2.

Сейчас в Китае нелегко хвастаться пирсингом или татуировками. Игроку в футбол это может стоить отбора в национальную сборную: власти недавно запретили членам сборной делать татуировки. Этому игроку придётся даже от них избавиться, если он хочет по-прежнему представлять свою страну.

По мнению Коммунистической партии, необходимо подавать хороший пример, однако татуировки в Китае становятся всё более популярными. К этому мастеру из Шанхая в среднем за неделю приходит 30 клиентов. Новые ограничения для спортсменов его озадачили.
 
«МЕНГ», тату-мастер: Какая разница, есть ли у них татуировки, если они хорошо играют в футбол (смеётся).
 
Партия принимает решения по всем вопросам. Звёздам с крашеными на западный манер волосами, которых посчитали слишком женственными, запретили появляться в телеэфире или социальных сетях.
 
С момента прихода к власти президента Си Цзиньпина в обществе всё сильнее закручивают гайки. Все китайцы обязаны смотреть в одном направлении, как никогда националистском.
 
МОЛОДЫЕ КИТАЙЦЫ: Партия хочет рассчитывать на нас, чтобы построить могущественную державу!
 
Контроль начинается с раннего возраста. Любовь к флагу, родине — ценности, которые прививают с начальной школы. Урок, несомненно, усвоен.
 
КИТАЙСКАЯ ШКОЛЬНИЦА: Когда у людей есть вера, у страны есть надежда!
 
КИТАЙСКИЙ ШКОЛЬНИК: Нужно трудиться в школе ради возрождения Китая!
 
ДРУГАЯ КИТАЙСКАЯ ШКОЛЬНИЦА: Сильная молодёжь сильная страна!
 
К тому же рука государства всё больше контролирует частную жизнь граждан. Например, несовершеннолетним запрещено много играть в компьютерные игры, которые, по мнению властей, пагубно действуют на их развитие. Теперь детям придётся зарегистрироваться, чтобы играть онлайн — только с 20 до 21 часа по пятницам, субботам и воскресеньям.
 
МОЛОДОЙ КИТАЕЦ: С семи до восьми я не валяюсь без дела: в это время я ужинаю и принимаю душ.
 
ДРУГОЙ МОЛОДОЙ КИТАЕЦ: Жаль, что нам не дали самим выбирать, когда мы хотим играть. Мы сами можем решать, что делать в свободное время.
 
Партией навязываются трудолюбие, мужественность и патриотизм — ценности, которые хочет видеть президент.
 
ЖАН-ФИЛИПП БЕЖА, китаист Национального центра научных исследований: Год или два назад он решил заняться образом жизни (китайцев. — ИноТВ). То есть для того, чтобы в стране господствовал настоящий социалистический режим, Коммунистической партии, которая скоро соберётся на XX съезд, нужно социалистическое общество, не затронутое декадансом.
 
Поэтому для борьбы с этим «декадансом» предложили новый закон о семье. Он касается подрастающего поколения и родителей, которые теперь в случае, если их ребёнок сбивается с пути, считаются пособниками. О каком-либо наказании не говорится, но таким образом семья стала в Китае делом государства.
 
КИТАЕЦ: Если это такой закон, то он просто отличный.
 
КИТАЯНКА: Хорошо, что государство даёт указания и инструкции. Есть много неопытных родителей.
 
ДРУГАЯ КИТАЯНКА: Родители должны решать, как воспитывать их детей. Нет смысла вводить закон.
 
АРНО МИГЕ, корреспондент французского телевидения в Китае: Великое возрождение Китая, осуществляемое твёрдой рукой Пекина, проходит через такое закручивание гаек в вопросах образа жизни, семьи, общества или экономики. Такая политика вряд ли изменится: осенью этого года Коммунистическая партия должна продлить полномочия Си Цзиньпина у власти по крайней мере на следующие пять лет.
 
 Дата выхода в эфир 15 января 2022 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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France 2 Франция Европа
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