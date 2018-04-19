Financial Times: чересчур воинственную Хейли Трампу пришлось «дёрнуть за поводок»

Представитель Трампа в ООН Никки Хейли объявила, что США введут новые санкции против России, однако после советник президента США по экономике Ларри Кадлоу сказал репортёрам, что Хейли «поторопилась». Как пишет Financial Times, данная ситуация хорошо продемонстрировала усиливающийся раскол в американской администрации по вопросу политики в отношении России.

Спустя два дня после того, как представитель Трампа в ООН Никки Хейли в двух телеинтервью объявила, что США введут новые санкции против России за поддержку сирийского президента Башара Асада, администрация быстро дала задний ход. Как пишет Financial Times, советник президента США по экономике Ларри Кадлоу сказал репортерам, что Хейли «поторопилась».

Как продолжает британское издание, данная ситуация продемонстрировала усиливающийся раскол в американской администрации по вопросу политики в отношении России. Как считают эксперты, расхождения между комментариями Хейли и бездействием Белого дома выявили ту напряжённость, которая подспудно существует в Вашингтоне на протяжении многих месяцев.

«Одна голова не говорит с другой», — сказал журналистам политик с Капитолийского холма, который вместе с Белым домом работает над антироссийскими санкциями. Он добавил, что решение не вводить новые санкции стало отповедью Хейли, которая является одной из ключевых фигур в администрации из числа сторонников ужесточения политики в отношении России.

«Становится понятно, что её дёрнули за поводок», — отметил этот политик, а потом добавил, что Хейли «перешла границы своих полномочий».

Ещё один знакомый со стратегией администрации американский чиновник заявил, что Трамп по-прежнему ищет пути для налаживания отношений с российским президентом Владимиром Путиным.

«Президент постоянно ищет возможности для сближения», — рассказал он.

По словам этого чиновника, Трампа разозлило то, что американские союзники не проявили достаточной активности в совместном ответе на российские провокации. После отравления Сергея Скрипаля в Британии Соединённые Штаты выслали 60 российских дипломатов, что стало самым масштабным выдворением дипперсонала за всю историю российско-американских отношений. Британия выслала 23 человека, а Франция и Германия — по четыре.

«Его расстроило то, что остальные действовали не так жёстко, как США, и не взяли свой вес», — поделился чиновник.

Однако, как заключает издание, некоторые республиканцы пытаются преуменьшить существующие в администрации разногласия в вопросе России. Спикер большинства в палате представителей Пол Райан подчеркнул, что Белый дом Трампа ведёт себя «намного воинственнее» по отношению к России, чем его демократические предшественники.

«Помните перезагрузку Барака Обамы и Хиллари Клинтон? Помните, как они отдали ПРО России, не получив ничего взамен? Мы продвинулись на много миль в правильном направлении в нашей политике по отношению к России. Администрация работает и улучшает эту политику, действуя намного активнее своих предшественников», — заявил Райан.