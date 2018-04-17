Fox News: Трамп решил повременить с новыми санкциями… пока

Президент США Дональд Трамп решил пока воздержаться от введения новых экономических санкций против России, передаёт Fox News. Как отмечает канал, американский лидер пришёл в ярость, когда узнал, что постпред США при ООН Никки Хейли объявила об этом намерении США, несмотря на то что новых инцидентов с применением химического оружия пока не происходило.

Наш старший корреспондент Эрик Шон выходит на связь из ООН. Похоже, что хорошими новости можно считать, по крайней мере, до дальнейших уведомлений.



ЭРИК ШОН, старший корреспондент Fox News: Да, Шеп, вы правы. По всей видимости, (Трамп.— ИноТВ) дал задний ход — не стал вводить новые экономические санкции. Как вы говорили, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что их объявят сегодня и они будут касаться компаний, которые, как пишет The Washington Post, обеспечивали Сирию сырьём для производства химического оружия. Эта газета сообщила, что президент пришёл в ярость из-за их анонсирования, несмотря на то что новых происшествий не было. Послушайте, что вчера на передаче Face the Nation сказала постпред Хейли.



НИККИ ХЕЙЛИ, постпред США при ООН: Санкции в отношении России будут одобрены в ближайшее время. Министр финансов Стивен Мнучин объявит о них в понедельник, если уже этого не сделал. Коснутся эти меры всех компаний, работавших с оборудованием, имеющим отношение к Асаду и применению им химоружия. Думаю, что эффект ощутят уже все. По моему мнению, всем известно, что мы даём чёткий сигнал.



ЭРИК ШОН: Сейчас понедельник, и подобных заявлений не было: очевидно, пока что эти меры отменены. Мы связались с офисом Хейли, но там пока это дело никак не прокомментировали. Тем временем дипломаты работают над новой резолюцией по поводу химического оружия, а также гуманитарной и политической ситуации в Сирии.



Вчера в интервью британский постпред при ООН Карин Пирс, которая призвала Россию к воссоединению с международным сообществом, а также к тому, чтобы заставить Асада сесть за стол переговоров, заявила, что Россия ведёт себя как страна-изгой.



КАРИН ПИРС, постпред Великобритании при ООН: Нас, как и многих других, поражает то, что Россия, которая помогла создать Конвенцию о запрещении химического оружия и установить мировой режим его нераспространения, теперь может быть одной из стран-изгоев, стремящихся всё это уничтожить.



Вам кажется, что Россия — это страна-изгой?



КАРИН ПИРС: Думаю, что определённая тенденция к этому есть.



Постпред Пирс сказала, что ООН была создана на основе благородных принципов. Принципов, претворению которых в жизнь мешает Москва. Шеп?



С нами был Эрик Шон, большое спасибо.



Дата выхода в эфир 16 апреля 2018 года.