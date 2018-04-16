FT: рубль стабилизировался после резкого падения в ожидании санкций
Рубль стабилизировался после резкого снижения на старте торгов в этот понедельник в ожидании новых санкций США, передаёт Financial Times.
Рубль стабилизировался после резкого снижения на старте торгов в этот понедельник в ожидании новых санкций США, передаёт Financial Times.
В Перу туристический автобус, следовавший из Мачу-Пикчу, перевернулся на горной дороге. Об этом сообщает RPP.
Родственники умершего певца Принса подали в суд на его бывшего врача, сообщает ABC со ссылкой на полученный судебный документ.
Решение ЕС выделить Ирану $20,7 млн является «ошибочным сигналом в неподходящее время». Такое мнение выразил спецпредставитель США по Ирану Брайн Хук,
Верховный суд Чили постановил конфисковать $1,6 млн из активов бывшего диктатора Аугусто Пиночета в связи с делом о хищении бюджетных средств.
Президент США Дональд Трамп поручил Госдепу «перенаправить» на другие цели более $200 млн, которые выделялись на экономические и гуманитарные проекты на западном берегу Иордана и в секторе Газа.
В Эквадоре суд приостановил на 45 дней действие нормы, запрещающей венесуэльцам въезжать в эту страну без паспорта.
Представители Министерства внутренней безопасности (МВБ) США и ФБР обсудили угрозу иностранного вмешательства и кибербезопасность на встрече с представителями американских компаний Facebook и Microsoft.
Виктория Ярошенко, жена российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме, рассказала о первой за семь лет встрече со своим супругом.
Делегация миссии ОБСЕ посетила команду заблокированного в порту Херсона российского судна «Механик Погодин». Об этом сообщили в пресс-службе компании-судовладельца «В.Ф. Танкер».
В результате столкновения грузовика с легковым автомобилем на федеральной трассе М-2 «Крым» в Щёкинском районе Тульской области погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Бывший глава Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук рассказал, почему, по его мнению, власти страны отказались возвращать оставшиеся в Крыму боевые корабли. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Юморист Семён Слепаков записал ответ на песню группы «Ленинград» под названием «Не хочу быть москвичом». Видео «Побазарим за культуру (Шнуров diss)» опубликовано на YouTube-канале Слепакова.
Чемпионка Олимпийских игр 1960 года в Риме по командной рапире Валентина Растворова скончалась на 86-м году жизни.
Аргентинский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Эмануэль Джинобили, которому недавно исполнился 41 год, ещё не решил, будет ли продолжать карьеру в грядущем сезоне.
Алексей Тарасов, адвокат лётчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме в Коннектикуте, рассказал, что направил двум спецдокладчикам ООН обращение с просьбой разобраться в деле россиянина.
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, какая форма правления, по её мнению, необходима Украине.
Адвокат Алексей Тарасов заявил, что предпосылки для возврата в Россию осуждённого в США лётчика Константина Ярошенко существуют.
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин пришёл на пресс-конференцию после гостевого матча пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» в «ковровой» форме.
Бывшие члены незаконных вооружённых формирований в юго-западных регионах Сирии продолжают сдавать оружие. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Алексей Цыганков.
Российские фигуристы Никита Назаров и Елизавета Худайбердиева установили мировой рекорд в ритм-танце на этапе юниорской серии Гран-при в Братиславе.
Канцлер Германии Ангела Меркель прогулялась в центре Еревана в сопровождении премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента страны Армена Саркисяна.
Испанский защитник казанского «Рубина» Чико Флорес высказал мнение, что чемпионат мира по футболу в Катаре, который пройдёт в 2022 году, будет одним из лучших в истории.
Следователи установили личность пилота вертолёта, совершившего пролёт между пилонами моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Twitter Следственного комитета России.
Власти Эквадора открыли гуманитарный коридор для граждан Венесуэлы, которые смогут попасть из Колумбии в Перу.
В Ярославле второго сентября состоится пятый полумарафон «Золотое кольцо», в рамках которого определится победитель официального чемпионата России в данной дисциплине.
Министр обороны Бурунди Эммануэль Нтахомвукье заявил, что страна заинтересована в закупке у России зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1». Об этом сообщает РИА Новости.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём поздравлении украинскому лидеру Петру Порошенко по случаю Дня независимости Украины пообещал приложить усилия для восстановления мира в стране.
Фанат итальянского футбольного клуба «Рома» Даниэль Шиуско был осуждён на два с половиной года лишения свободы за нападение на болельщика английского «Ливерпуля».
В Москве перекрыли движение на участке Неглинной улицы в связи с ликвидацией пожара, передаёт m24 со ссылкой на сообщение в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
В Москве закрывают на ремонт вестибюли трёх станций метрополитена до 27 августа, сообщает m24.
Во французском Марселе поезд сошёл с рельсов на вокзале.
Причиной пожара в здании Центрального банка России в Москве могло стать короткое замыкание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Голкипер сборной Франции по футболу и английского «Тоттенхэма» Уго Льорис принёс извинения за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Три человека, включая двух детей, были госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в Орле.
В Министерстве иностранных дел Франции осудили Израиль за решение о строительстве новых поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.
Футбольный клуб «Ростов» одержал минимальную победу над тульским «Арсеналом» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Пианист Денис Мацуев в беседе с НСН прокомментировал успех своего 16-летнего коллеги Ивана Бессонова на конкурсе «классическое Евровидение».
Банк России прокомментировал сообщения о пожаре на Неглинной улице в Москве, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Эстонская партия «Отечество» поддержала идею увеличения расходов на оборону до 2,5% ВПП.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов примет участие в конференции Международной федерации футбола (ФИФА), которая пройдёт в Лондоне 23 сентября.
Возгорание, произошедшее в административном здании на Неглинной улице в Москве, ликвидировано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.
Старший помощник главы управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий уточнила сообщения о причастности братьев к убийству отца в Одинцове, передаёт m24.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба вручил российскому лидеру Владимиру Путину высшую награду страны — орден «Честь и слава» («Ахьдз-Апша») I степени.
Неизвестный мужчина забросал дымовыми шашками российское консульство в Киеве.
Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео не ехать в Северную Корею, как планировалось ранее.
В ГУ МЧС России по Москве сообщили, что на Неглинной улице горит административное здание.
Казахстанский чемпион мира 2009 года по тяжёлой атлетике Владимир Седов официально дисквалифицирован на восемь лет за применение допинга.
Фестиваль «Спасская башня» открылся в Москве в пятницу, 24 августа, сообщает m24. Утром на Красной площади стартовала детская программа.
В Москве на Котельнической набережной в пятницу, 24 августа, после реставрации открылся первый в России круглосуточный кинотеатр «Иллюзион».
Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев прокомментировал воссоздание Второго флота Военно-морских сил США.