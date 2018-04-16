FT: рубль стабилизировался после резкого падения в ожидании санкций

Рубль стабилизировался после резкого падения по отношению к доллару США в ожидании новых американских санкций против России, передаёт Financial Times. Отмечается, что на прошлой неделе курс доллара превысил отметку 65 рублей впервые с 2016 года в связи с санкциями против российских предприятий, бизнесменов и чиновников.

Рубль стабилизировался после резкого снижения на старте торгов в этот понедельник в ожидании новых санкций США, передаёт Financial Times.

Издание сообщает, что утром рубль упал на 0,34% по отношению к доллару США. Сейчас доллар торгуется на уровне 62,21 рубля, хотя ещё утром курс американской валюты достигал 63,15 рубля.

Отмечается, что новая волна неустойчивости зафиксирована после «неспокойной недели» для российской валюты. Так, курс доллара превысил отметку 65 рублей впервые с 2016 года в связи с санкциями против российских предприятий, бизнесменов и чиновников.

Отмечается, что в настоящий момент Россия обдумывает ответные санкции против аэрокосмического сектора США, которые коснутся таких компаний, как Boeing и General Electric. В свою очередь, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Министерство финансов страны готовит новые санкции против российских компаний, «работавших с оборудованием, имеющим отношение к Асаду и применению им химоружия».

При этом рыночный стратег Rabobank Пётр Матис отмечает, что, несмотря на стабилизацию, рубль «остаётся достаточно уязвимым после обещания США наложить на Россию новые санкции за поддержку режима Асада». По мнению Матиса, пока рано говорить о том, что рубль уже показал максимальное снижение.

Тем не менее издание отмечает, что финансовые аналитики не склонны полагать, что российскую экономику в ближайшее время ожидают серьёзные потрясения в связи с действиями США.

«Хотя это негативно скажется на некоторых сферах, мы не думаем, что подобные действия окажут сильное влияние на российскую экономику», — приводит Financial Times слова главы отдела развивающихся рынков GMO Арджуна Дивечи.